Flemming Christensen (K).

Politikeren har ordet: Samfundet er sendt til tælling

LørdagsAvisen - 23. april 2020 kl. 11:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen kradser og har sendt det meste af samfundet til tælling. Mange er ramt af sygdommen og alle er påvirket af de økonomiske konsekvenser. Hvordan kommer vi tilbage til normale tilstande og bliver verden overhovedet den samme efter dette?

Vi har allerede nu lært, at en ændret adfærd gør en forskel. Den ændrede adfærd vil også kunne få stor betydning for, hvordan verden udvikler sig, hvis vi alle evner at fortsætte med de nye, gode vaner.

Men hvordan får vi samfundsøkonomien tilbage på sporet og hvordan får vi fastholdt det erhvervsliv, som også i fremtiden skal skabe de mange arbejdspladser, vi som samfund og som mennesker er afhængige af?

Regering og Folketing arbejder hårdt på at minimere konsekvenserne af krisen og på at få samfundet i gang igen. Det samme sker i alle lande omkring os, som vi er afhænge af at samarbejde med. Hvad kan vi som kommunalbestyrelse gøre for at få vort lokale erhvervsliv tilbage på det niveau, der netop havde skabt en for Køge Kommune meget gunstig situation inden krisen satte ind.

Et erhvervsliv, som de senere år har skabt mange nye arbejdspladser og som har leveret væsentligt flere skatteindtægter til kommunen end vi havde regnet med. Sådan skal det også gerne være fremover.

I disse dage holder vi politiske skype-møder, hvor vi drøfter, hvad der kan gøre og hvor vi kan sætte ind med ekstra hjælp af økonomisk karakter. Det skal ske i et samarbejde med erhvervslivet, da selvsamme erhvervsliv er dem, som bedst ved, hvad der skal til. De har ideerne og vi må så se på, hvad vi kan bidrage med af økonomiske midler.

Restauranterne har brug for at åbne igen. Vores detailhandel har brug for at kunne sælge deres varer igen. De liberale erhverv har brug for at åbne deres forretning igen og mange borgere har brug for den hjælp, der er udsat p.t.

I dialog med Connect Køge er vi blevet præsenteret for nogle konkrete ønsker, som efter erhvervslivets opfattelse kan sikre en bedre tilbagevenden til normale tider. Vi taler om at fremrykke ønsker om flydebroprojekt i inderhavnen, ønsker om at lempe på betalingsparkeringsreglerne, helt droppe betaling for udeservering i 2020, støtte til at gennemføre kulturevents, som ellers må aflyses og endelig økonomisk støtte til detailhandlen i kommunen til brug for støtte til at få kunderne tilbage til butikkerne.

Fra konservativ side håber vi på, at der er bred politisk vilje til at gennemføre de ønskede tiltag, så vi alle kan få vort erhvervsliv og vores daglige liv tilbage hurtigst muligt.

Flemming Christensen

Gruppeformand

Konservative