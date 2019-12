Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Sæt kommunen fri! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Sæt kommunen fri!

LørdagsAvisen - 19. december 2019 kl. 12:05

Overskriften kunne meget vel have heddet "Skrot budgetloven". Køge kommune og for den sags skyld alle landets kommuner er bastet og bundet af dette monster der går under det lidt kedelige navn "Budgetloven".

Budgetloven stammer fra tiden omkring finanskrisen og den voldsomme panik der herskede især i EU's sydlige regioner. Allerede dengang var loven meningsløs og skadelig men i dag er den direkte katastrofal for landets kommuner og borgernes mulighed for at få et serviceniveau der kan tilfredsstille deres helt legitime behov.

Loven rammer i flæng både tilfældigt og lemfældigt hvilket vi så på det seneste møde i Økonomiudvalget hvor Køges borgere bliver pålagt en "bøde" på 2,572 millioner i 2020 stigende til 3,067 millioner i 2024 pågrund af skattestigninger der sket i andre kommuner. Et sådant regime giver jo ingen mening - borgerne i kommuner som Greve, Roskilde og Odense ser sikkert en fornuftig relevans i de øgede indtægter men hvorfor skal Køges borgere straffes af den grund? helt hovedløst!

Så meget mere frustrerende er "bøden" jo når et flertal i Køge kommunalbestyrelse i årevis har valgt at køre videre med indtægter der kun rækker til et middelmådigt, ja ofte helt utilstrækkeligt serviceniveau!

Nu hjælper folketinget os med visse forbedringer på børneområdet omend de højt besungne og stærkt savnede minimumsnormeringer ligger langt ude i fremtiden. Lidt er bedre end intet og vi i EL kæmper naturligvis videre for reelle minimumsnormeringer der vil kræve godt det dobbelte af den ordning som blev aftalt i Finanslov 2020. Vi håber selvfølgelig også forældre og de ansatte vil fastholde presset indtil vi er helt i mål!

Andre ting som løft i hverdagen for vores ældre, bedre trafiksikkerhed, attraktiv kollektiv trafik en Folkeskole vi kan være stolte af og meget mere skal vi selv klare og vi er ret sikre på at Køges befolkning er parate til at løfte disse opgaver i flok, men at vi i givet fald skal aflevere en masse penge til staten og påføre andre kommuner "bøder" fordi vi ønsker at sætte et anstændigt serviceniveau i Køge kommune er og bliver det rene nonsens.

Det er tiden for ønsker og nytårsforsætter - lad os alle ønske og kæmpe for at vi i 2020 for løsnet de snærende bånd Budgetloven har lagt os i alt for længe.

Godt nytår til alle - når vi kommer så langt!

Niels Rolskov

Gruppeformand for Enhedslisten de Rød/Grønne i Køge byråd