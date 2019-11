Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Rygtet om vores død er stærkt overdrevet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Rygtet om vores død er stærkt overdrevet

LørdagsAvisen - 07. november 2019 kl. 11:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har dømt liberal alliance både døde og begravet, nogen har nok også drømt om det og bliver triste efter denne klumme. Men Liberal Alliance lever, vi vokser og har haft en massiv netto tilvækst af medlemmer siden valget i sommer. Vi er nemlig stadig det eneste borgerlige parti hvis fornemmeste opgave er at beskytte erhvervslivet og borgerne mod politikeres til tider tosset ideer.

Derfor er vi rigtig glade for budgettet for Køge kommune er på plads, med Liberal Alliances afgiftsfjernelse for erhvervslivet, er det, det mest klassisk borgerlige budget i mange år. Vi er de eneste der aktivt arbejder for man skal kunne forsørge sig selv, før man forsørger samfundet. Det gælder både borgere som erhvervslivet.

Liberal Alliance er nemlig et liberalt parti. For os er troen på at vi hver især må og bør tage ansvar vores egen lykke, under ansvar for samfundet omkring os, en helt central værdi.

Det er derfor vi er helhjertede tilhængere af den frie markedsøkonomi, af at begrænse statens rolle i samfundet og af troen på, at det skal kunne betale sig at gøre en indsats for sig selv og for sine medmennesker.

På samme vis er vis er vi stærkt optagede af, at beskytte de grundlæggende liberal borgerlige frihedsrettigheder, respekten for ejendomsretten, lighed for loven, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Det er værdier, der betyder noget helt særligt for os liberale.

Så rygtet om vores død, er stærkt overdrevet, vi er her endnu.

Jeppe Lindberg

Liberal Alliance, Køge byråd