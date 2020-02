Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Normeringer i børnehøjde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Normeringer i børnehøjde

LørdagsAvisen - 07. februar 2020 kl. 06:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man skærer igennem al spin og talsnak står det klare formål tilbage - børnene i vores daginstitutioner skal have en hånd at tage fat i og et par aktivt lyttende voksenører, når de har behov for det! Om det er om morgenen, midt på dagen eller imens dagen går på hæld og deres andet hjem tømmes for legekammerater.

Forskning og erfaringen viser at tre børn for hver voksen i vuggestuealderen og 6 børn per voksen i børnehavealderen er det der er nødvendigt for at sikre den trygge dagligdag og bidrage til den vigtige udvikling børnene gennemgår i de første leveår.

For hvert enkelt barn er det uomgængeligt at disse voksne befinder sig der hvor børnene gennemlever deres dagligdag - intet barn kan drage fordel af voksne der forekommer i nok så kreative beregninger og regneark andre steder i kommunen.

På samme måde er det helt uomgængeligt, at voksne der er syge. Voksne der er på kursus eller voksne der varetager helt andre funktioner i institutionen ikke tælles med når der gøres op om den enkelte institution lever og til henholdsvis 3 og 6 børn per voksen. Intet barn kan finde tryghed og nærvær hos andre end de hænder der faktisk er tilstede i situationen!

Forældrebetalingen - Et noget overset problem i debatten er, hvordan vi skal håndtere forældrebetalingen? Ved realiseringen af fulde minimusnormeringer viser Enhedslistens beregninger at det vil koste ca. 8 millioner kroner at fastholde forældrebetalingen i Køge på det nuværende niveau i kroner og ører. I Enhedslisten mener vi det er vigtigt at fastholde forældrebetalingen selvom det nødvendigvis betyder der skal tilføres betydeligt flere penge til området end det der pt er afsat i finanslovsaftalen for 2020.

Fordelingen af den godt halve milliard som er besluttet i finansloven for 2020 forhandles i disse dage og uger og ingen tvivl om at vi venter i spænding på at pengene kommer ud til kommunerne så vi kan komme i gang med at forbedre børnenes dagligdag.

Knapt så hurtigt men dog også meget snart skal selve loven der skal sikre henholdsvis 3 og 6 børn per voksen gøres klar og vedtages i folketinget så det bliver en fasttømret rettighed i lighed med klassekvotienterne i folkeskolen.

Enhedslisten har kæmpet intenst i folketinget for minimumsnormeringer de sidste 10 år ja faktisk er vi mange der har kæmpet også i Køge siden man skar voldsomt på niveauet for vores institutioner i 1990'erne. Vær ikke i tvivl - vi forsætter til målet er nået og vi har reelle minimumsnormer i hus.

Med venlig hilsen og varme tanker til vores børn.

Niels Rolskov

Gruppeformand Enhedslisten de Rød/Grønne i Køge byråd