Politikeren har ordet: Nogle gange får man hjælp fra en uventet kant

LørdagsAvisen - 24. januar 2020 kl. 09:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg tror, at vi alle kender den følelse pludselig at få hjælp eller blive imødekommet fra en uventet kant. Det kan være en nabo, man ikke har talt med i en lang periode, som tilbyder at feje et fællesareal for sne eller en kollega man har "ligget i krig" med, tilbyder at løse en kompliceret opgave.

Det menneskelige er vel, at man møder tilbuddet med en vis portion skepsis, men det rigtigste er jo at spille med og sige "tusind" tak.

Jeg fik ovennævnte følelse i mandags, da jeg hørte at fagforeningen DJØF nu erkendte, at offentlige ansatte er ved at drukne i unødigt og besværligt bureaukrati. I et nyt udspil foreslår man at i den borgernære kontakt, skal man bruge op til 10 timer mere om måneden på omsorg af ældre, pasning af børn eller pasning af syge borgere på sygehusene.

Fremragende idé synes vi i SF. Det med at opstarte en afbureaukratisering kan kun gå for langsomt. Tænk hvis man på vores plejehjem kunne få 6 % mere tid til at passe og aktivere vores ældre borgere, og der måske kunne blive tid til at gå en tur i byen eller bare være sammen med hinanden. På samme måde vil man i alle andre sektorer i kommunen, kunne profitere af mindre bureaukrati og mere tid til at løse kerneopgaverne, og få sat såkaldte "varme hænder" mere i spil. Og så er det ganske gratis.

I SF vil vi foreslå - uagtet om DJØF får held med deres nye dagsorden - at vi i Køge kommune tager endnu en afbureaukratisk omgang. Vi foreslår det ikke for at spare penge eller skabe medarbejderoptimering. Vi gør det for at skabe tid til vores personale til den daglige håndtering af deres kerneopgaver. Det er selvfølgelig ikke nævnt, men hvis vi ikke forsøger med nytænkning, så ender vores ansatte i den kommunale sektor med at sande endnu mere til i ligegyldige, overflødige og intetsigende bureaukratiske arbejdsgange. Vi må kunne gøre det endnu mere attraktivt at være borger og ansat i vores skønne kommune.

Thomas Kielgast

Gruppeformand SF Køge