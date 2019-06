Bent Sten Andersen.

Politikeren har ordet: Når Riget fattes penge

Når riget fattes penge, burde det være en selvfølge, at de begrænsede midler forvaltes ordentligt. Dette må også være udgangspunktet i Køge Kommune, som lige nu ligger foran en sparerunde i omegnen af 60 millioner kroner.

Borgerne vil nok sige, hvorfor skal der igen spares i kommunen når vi betaler så meget i skat. Den meget simple grund er, at kommunen ikke har fået de indtægter som man havde regnet med. Det er nemlig ganske simpelt, kommunen kan ikke bruge flere penge end den tjener - nøjagtig som en almindelig husholdning.

Dette har vi i Byrådet og Økonomiudvalget vidst meget længe. Derfor blev det besluttet, at besparelserne blev fordelt med en fordelingsnøgle - til de forskellige udvalg. Det blev ligeledes aftalt mellem partierne, at besparelserne dermed skulle holdes indenfor det enkelte udvalg. På den baggrund indgik vi et budgetforlig sidste efterår - alle partier var med i det forlig. Dermed var alle partier enige.

Således gik vi i gang med vores tvungne opgave, nemlig at finde de penge som skulle til. Nogle valgte den løsning, at skære ind til benet med det samme, og finde besparelserne - velvidende at det gjorde ondt på de enkelte udvalg - på mit område Ældre- og Sundhed måtte udvalget sidste år udskyde ibrugtagningen af et nybygget plejehjem og genoptræningscenter.

Dette gjorde mig ikke umiddelbart populær, men til gengæld undgik jeg at skulle afskedige medarbejdere som passer vores syge og ældre, og i øvrigt ikke forringe de ældres vilkår. Dette måtte jeg stå på mål for i pressen, men det er ok - for det er også en del af politik. I år hvor der igen skal spares penge må vi i Ældre og Sundhedsudvalget - udskyde at bygge fase II af et nyt plejehjem. Igen bliver udvalget og jeg kritiseret i pressen - jeg hæfter mig dog ved, at dem som kritiserer - ikke kommer med nogle andre løsningsforslag - eller alternative besparelser. Med andre ord - Ældre og Sundhedsudvalget har leveret efter aftalen og selvfølgelig har det gjort ondt.

Anderledes forvaltes andre udvalg f.eks. Børneudvalget og Skoleudvalget. Her kan eller vil man ikke finde besparelser, og det er specielt i denne omgang. I Børneudvalget har man valgt at afvente den nye økonomiaftale mellem en kommende regering og Kommunernes Landsforening. Det har man gjort i håb om at de røde partier på Christiansborg står ved deres valgløfter og der dermed kommer flere penge til børneområdet. Dette er for mig helt ok - her har man en plan at gå efter.

Men lad os se på Skoleudvalget og i særdeleshed udvalgsformand Mads Andersen fra Det Konservative Folkeparti. Skoleudvalget sendte en masse besparelser i høring og derefter meddelte Mads Andersen i pressen, at han ikke selv ville stemme for langt størstedelen af spareforslagene. Han havde simpelthen glemt, at der rent faktisk ligger en forpligtelse i at skulle finde disse penge. Han kunne have brugt sine beføjelser som udvalgsformand og blevet ved med at arbejde med forvaltningen og med sine analyser, indtil der kom nogle spareforslag som for ham var mere spiselige. Det er der andre udvalgsformænd som har gjort.

Derudover står det klart at andre partier er klar til at tage det tunge ansvar, på Mads Andersens vegne og dermed sikre at vi kan komme nogenlunde videre. Men hvad ville der egentlig havde været sket hvis Mads havde gjort sit job i det daglige som udvalgsformand? Måske havde det lykkedes ham rent faktisk at gøre noget godt for skolerne, som han tidligere har udtalt til Dagbladet at netop det at gøre noget godt for skolerne er årsagen til at han er sat i spidsen for Skoleudvalget.

Men nej, han mente at Ældre- og Sundhedsområdet og Socialområdet i stedet for ham skulle spare på hans vegne - Her var der mere fløde at skumme udtalte Mads Andersen senere i en anden artikel.

De svageste borgere i samfundet skal hermed betale for, at han ikke har påtaget sig sit ansvar som udvalgsformand.

Måske hænger det sammen med, at de fleste konservative vælgere har sit på det tørre. Det han dog ikke glemte - var at hæve sit honorar som udvalgsformand. Mads Andersen skal nok overveje, om han vil fortsætte som udvalgsformand når han kun kan sige - ja og dele gaver ud. Det duer ikke at vi har en udvalgsformand der løber når det bliver svært og dermed lader andre tage ansvaret.

Alle besparelser gør ondt - også på Dansk Folkeparti, men jeg efterlyser, at nogle politikere tager ansvaret på sig i stedet for at kravle op i et træ og pege på alle andre, som skal løse deres problemer. I Dansk Folkeparti bliver vi ved med at kæmpe for de ældre og svage borgere - dem som måske ikke har kræfterne til at råbe op. De skal ikke straffes, fordi andre ikke er i stand til at løse deres opgaver.

Bent Sten Andersen

Dansk Folkeparti i Køge

Formand for Ældre og Sundhedsudvalget

1. viceborgmester