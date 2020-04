Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Lad os hjælpe dem - med at hjælpe os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Lad os hjælpe dem - med at hjælpe os

LørdagsAvisen - 15. april 2020 kl. 12:53

I disse tider med Covid-19 krisen i vores klare bevidsthed er det naturligt løbende og dagligt, at gøre status for, at se om vi er på rette vej - især i forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark og vores dejlige kommune i Køge.

I skrivende stund her kort forinden redaktionens deadline og med de solrige påskedage nærmende sig sin afslutning - er det på sin plads først og fremmest, at takke alle for den måde i har håndteret og håndterer denne krise. Jeres adfærd, bevægmønster og hygiejne er afgørende for den positive udvikling vi ser.

Selvom der til daglig er både mindre og større politiske uenigheder imellem partierne - så har et samlet byråd valgt at håndtere denne sag i forening.

Det vil vi i Venstre godt kvittere for - da det i situationen naturligvis lokalt er det eneste rigtige og på den baggrund har vi i fællesskab spillet ind med flere forslag og tiltag - så vi både på den korte bane men også den lange - forhåbentlig kommer igennem dette så smertefrit som muligt.

Bekymringen og tankerne går naturligvis først og fremmest til de efterladte og pårørende samt vores ældre og mest sårbare borgere - men i særdeleshed også på vores erhverv i form af virksomheder, detailhandel, restauranter, butikker, små selvstændige og herunder alle vores arbejdspladser.

Vi må kæmpe for vores ældre og mest sårbare borgere men også for vores erhverv og arbejdspladser som alle lige nu har brug for vores hjælp. I Venstre er det vigtigt, at børn ser mor og far stå op om morgenen og være en del af det arbejdende fællesskab. Det skaber rollemodeller og et samfund - hvor så mange som muligt er en del af fortællingen om en stærkere og sundere kommune. Kun på den måde har vi råd til den velfærd vi alle så inderligt ønsker. Men vores arbejdspladser er ikke en selvfølge. Slet ikke i disse tider - hvor flere og flere melder sig arbejdsløse og erhvervsdrivende må lukke deres virksomheder på stribe dag for dag.

Opgaven bliver, at genåbne samfundet. Hvad kommer først. Er det daginstitutionerne eller frisøren? Nogen tænker daginstitutionen for ellers kan frisøren ikke passe sit arbejde og andre tænker frisøren for ellers har vi jo ikke råd til at drive vores daginstitution. I sidste ende er det jo et politisk valg - men ud fra de fremlagte sundhedsfaglige vurderinger forinden påske står det klart, at man burde have stillet sig selv spørgsmålet om det kunne have været en kombination. En mellemløsning i forhold til de mindre liberale erhverv - naturligvis under forudsætning af skærpede afstands og hygiejne krav.

De forskellige byer i vores kommune er bygget op omkring bymidten. Det er byens DNA - med de forskellige liberale erhverv i form af eksempelvis restauranter, cafeer, butikker, små selvstændige samt torvedage. Vi bliver fra kommunal side nødt til, at understøtte vores erhverv og handelsliv aktivt ellers forsvinder byerne samt deres DNA og bymidte. Det er desværre den virkelighed vi ser ind i.

Derfor kommer vi til, at arbejde på lempeligere vilkår for området i den nærmeste fremtid. Det håber vi de andre partier vil bakke op om.

Vores erhverv og turisme organisation Connect Køge får her en vigtig rolle i hvordan vi sammen med vores erhverv i hele kommunen kommer hurtigst muligt tilbage på sporet. Så vi kan få genoprettet arbejdspladserne og således, at vores kære børn igen kan se både mor og far stå op og være en del af det arbejdende fællesskab.

Vi bør fra kommunal side imødekomme de tiltag og ønsker fra vores erhverv og handelsstandsforeninger der er behov for - og vi bør reagere lige nu og uden tøven. Ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære tiltag.

Lad os hjælpe dem - med at hjælpe os.

Lad os sammen kæmpe for en stærkere og sundere kommune.

Ken Kristensen

Gruppeformand

Venstre i Køge