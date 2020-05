Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Kulturen tænker kreativt under krisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Kulturen tænker kreativt under krisen

LørdagsAvisen - 06. maj 2020

I godt og vel 8 uger har vi nu skulle leve med den nye virkelighed omkring Covid-19. Selvom at du nok er godt træt af at høre om dette hele tiden, føler jeg ikke desto mindre, at der er nogle ting i forbindelse med Køges kultur- fritids- og idrætsliv, som er værd at adressere.

Først og fremmest er jeg godt og grundig stolt over alle jer, som repræsenterer disse grene. Jeg må konstatere, at vi ligger i den helt eksemplariske ende over lydhørhed i forbindelse med situationens alvor.

Jeg havde drømt om at kulturministeriet havde kunne gøre som andre områder der er kommet med en samlet hjælpepakke og derefter offentliggjort denne på et pressemøde. Desværre må jeg konstatere at tingene her kommer mere drypvist.

Det medfører desværre, at vi ikke har fuld klarhed over alle grene endnu. Jeg sidder dog på pinde i forhold til de løbende udmeldinger.

Endvidere har jeg en god løbende dialog med mit partis folketingsmedlemmer, som har med området og forhandlingerne at gøre. Det er rart at kunne kigge lidt mellem skodderne, men også samtidig gøre dem opmærksom på de konkrete problemstillinger vi har i kommunerne.

Heldigvis er der nogle områder hvor vi har fået klarhed. Eksempelvis kan det nævnes at aftenskolerne kan modtage tilskud for igangsatte og planlagte kurser, som enten bliver afholdt online eller aflyst på grund af Covid-19.

Et andet eksempel er at visse sportsaktiviteter igen kan igangsættes hvis de foregår udendørs og under et sæt retningslinjer, som man kan finde på kommunens eller sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Jeg må endvidere takke kommunens kulturinstitutioner for deres uovertrufne evne til at tænke kreativt under de rammer som kommunens kriseberedskab fastsætter efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvis du kigger rundt mellem kommunerne, vil du opleve at visse andre har lidt flere tilbud åbne i forhold til Køge Kommune. Som formand for Kultur- og Idrætsudvalget og byrådsmedlem, gør jeg mit for at skubbe på for at vi kan komme ud og igang igen. Selvfølgelig er det dog med stor forståelse og respekt for de beslutninger man tager i det lokale kriseberedskab. Det er vigtigt at huske på, at alle kommuner er forskellige og ligeså er deres praktiske udfordringer.

Der er dog ikke nogen grund til at pakke situationen på kulturområdet ind. Den er kritisk. Alle kulturinstitutioner, lige fra koncertsted til svømmehal, bløder indtægter. Jeg har sat en ære i at vi altid har holdt budgetterne på kulturområdet. Hvis ikke det område kan klare det under normale omstændigheder, hvem kan så?

Når regeringen siger, at man må have tillid til de kommunale udgifter i forbindelse med Covid-19, så tolker vi det som om, at vi må have tillid til at det også gælder de manglende indtægter, der er med til at opretholde driften og dermed ikke slå et hul i de forskellige kasser.

Det vil sige, at vi nu ser frem mod KL og Kommunernes økonomiaftale til sommer med spænding. Jeg skal nok være særdeles årvågen, men i den her situation er der ikke andet gøre end at forberede en plan a, b og c. Jeg er særdeles glad for at vi i Køge Kommune har et Kultur- og Idrætsudvalg, hvis medlemmers hjerter banker for området. Her forstår man at arbejde sammen på tværs af partier, flertal og opposition. Det gør os fleksible og klar til de udfordringer som utvivlsomt kommer senere på året, i efterspillet af Covid-19 krisen.

Til sidst vil jeg på vegne af Dansk Folkeparti hilse det politiske forslag velkommen i forbindelse med én million kroner til de unge og én million kroner til de ældre. Det er ikke vores normale praksis at hoppe med på pludselige ekstra kassetræk. Vi må dog sande at begge grupper trænger til en saltvandsindsprøjtning lige nu. Jeg ved godt vi med alt sandsynlighed ser frem mod et svært efterår, men Køge Kommune skal gå forrest med initiativet om at modvirke ensomhed og styrke sammenholdet. Netop nu er disse personlige aspekter historisk udfordrede.

Set i lyset af Covid-19 vil midlerne i den grad falde fornuftigt og gøre en stor forskel for den enkelte. Jeg vil næsten sige, at det nok ville koste mere at lade være. Jeg håber byrådets partier sammen vil finde modet til at vi kerer os om kommunens unge og ældre i denne svære tid, sætter midlerne af og ikke mindst bruger dem med stor omtanke.

Anders Ladegaard Bork, DF

Formand for kultur- og idrætsudvalget