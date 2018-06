Mette Jorsø (V).

Politikeren har ordet: Køge bys historie skal ikke ligge i Hvidovre

LørdagsAvisen - 07. juni 2018 kl. 11:28

Lige nu ligger Køge bys historie på et lager i Hvidovre. Det ligger godt og sikkert derinde i beskyttede lokaliteter. Byens historie ligger i Hvidovre, fordi vi i Køge ikke selv har kunne finde egnet opbevaring af gamle papirer, bøger, aviser og andre arkivalier, der tilsammen fortæller, hvem vi er i Køge, og hvad vi kommer fra og af.

Det skal vi have gjort noget ved, så Køges historie kan komme hjem til Køge igen og så materialet er tilgængeligt, når vi har brug for det.

Sidste uge var jeg på rundtur med Køge Fonden. Vi kørte rundt i sommervarmen og besøgte de arkiver, som ligger i Køge by, Højelse, Borup og Herfølge. Ialt beskæftiger arkiverne ca. 30 frivillige, som uge efter uge møder ind og påtager sig jobbet at arkivere indleveret materiel. De registrerer og arkiverer det og ikke mindst, så digitaliserer de det, så vi alle kan sidde hjemme og google os frem til historien om netop vores hus, butik, fabrik eller hvad vi nu leder efter.

I januar 2018 trådte jeg sammen med borgmesteren ind i bestyrelsen i Køge Fonden, der gennem flere år har støttet blandt andre Køge Arkiverne økonomisk.

Her blev jeg hurtigt klar over den økonomiske situation og udfordring som Køge Fonden sidder i eller snarere Køge Arkiverne. For Køge Arkiverne er afhængige af Køge Fondens støtte på sammen med kommunens tilskud på, hvis vi stadig skal have et professionelt arkiv.

Man kan selvfølgelig have den holdning som politiker, at sådan noget gammelt historik ikke er værd at bruge SÅ mange penge på. Det er vi i Venstre ikke enige i.

Vores historie fortæller hvem vi er, og den skal vi gemme på og opbevare på bedste vis, til glæde og gavn for de mange, som hver dag opsøger arkiverne rundt omkring til brug for en opgave.

Men i både Økonomiudvalget og i den nye fond Connect Køge har man valgt at sætte turismen højt. Vi vil gerne i Køge kunne tiltrække endnu flere turister, så de kan opleve et spændende Køge. Der er SÅ mange ting at komme for i Køge, og i følge turisternes eget udsagn, så kommer de pga. vores gamle bykerne og den stemning vores gamle torv, bindingsværkhuse og gader med brosten giver. Og ikke mindst: så handler de i vores mange specialbutikker og spiser og hygger sig i vores caféer, restauranter og overnatter på vores hoteller. Det giver omsætning og får handelslivet til at blomstre. Men det sker kun, fordi vi har en spændende historie at fortælle.

Venstre vil gerne, at Køge Arkiverne skal bestå, så vi kan passe på vores lokale historie der ligger rundt om i hele kommunen. Vi satser derfor på bred opbakning fra byrådet i de kommende budgetforhandlinger og beder samtidig Køge Fonden gå aktivt ind i arbejdet med at skaffe private midler også, så Køges historie ikke skal ligge på et lager i Hvidovre, men komme tilbage til Køge, så vi nemt kan hente det frem, når det skal bruges.

Mette Jorsø

Gruppeformand for Venstre

2. viceborgmester