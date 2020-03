Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Kære ældre og syge - pas på jer selv i disse Corona-tider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LørdagsAvisen - 19. marts 2020 kl. 16:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For bare 14 dage siden havde jeg ikke gættet på, at vi nogensinde skulle stå i en sådan situation i Danmark, hvor vi alle er i fare for at blive smittet, og især vores ældre medborgere og syge er særligt udsatte for denne fare.

Derfor er det særlig vigtigt, at vi er omhyggelige når det kommer til denne gruppe borgere. Lige nu ved vi at der i vores kommune er borgere, som er smittet med Coruna - vi ved dog ikke præcist, hvor mange som det drejer sig om, da der ikke længere bliver testet for dette, med mindre man bliver alvorligt syg.

Køge kommune følger naturligvis de retningslinjer, der kommer fra Sundhedsstyrelsen - netop for at beskytte vores borgere for al unødig risiko. Det er dog meget vigtigt for mig at understrege, at hjemmeplejen og sygeplejen fungerer som vanligt. I plejeboligerne har vi lukket alle større fællesaktiviteter ned, ligesom der på alle botilbud er indført besøgsforbud. Daghjemmene er ligeledes lukket ned, men vi har udvidet vores tilbud om telefonrådgivning til pårørende til demente via vores demensteam. Dette kan for den enkelte borger virke voldsomt, men tænk på at denne forsigtighed på den lange bane kan spare menneskeliv. Herudover har vi lukket aktivitetshuse - igen for ikke at have større grupper samlet.

Når alt dette er sagt, opretholder vi fuldt serviceniveau i forhold til de aftaler, vi har lavet med borgerne, og det bliver vi ved med, så længe at dette kan lade sig gøre. Der kan bare komme en situation hvor også personale bliver ramt - dette håber vi ikke, men hvis det sker, kan vi blive tvunget til midlertidigt at lempe på nogle ydelser - ikke livsvigtige funktioner, men f.eks. rengøring eller noget andet.

Det er samtidig meget magtpåliggende for mig at understrege, at alle, som kunne blive udsat for nogle midlertidige forringelser i deres pleje, vil blive ringet op af kommunen, og få en forklaring på hvorfor vi står i denne situation - og hvornår de hører fra kommune igen.

Det er endnu mere magtpåliggende at understrege, at ingen vil blive overladt til sig selv - vores personale er på arbejde - de har meget travlt, men de er også meget ansvarsfulde mennesker, og de vi gøre alt for at leve op til det ansvar, der ligger på deres skuldre. Det samme gælder vores Ældre og Sundhedsforvaltning - Velfærdsforvaltningen. De har arbejdet hårdt for at få lavet en god plan - som de har været tidligt ude med, og som i sidste ende gør en stor forskel. Tak til Velfærdsforvaltningen.

Lige så stor en tak skal gælde alt det plejepersonale - i hjemmeplejen, på ældrecentre, genoptræningen, rehabiliteringen. Det er jer som er derude og som trækker det store læs - uden jer kunne vi planlægge alt det vi ville uden effekt - men det er jer som står i første række, og sørger for at tingene bliver gjort.

Jeg håber, vi alle kommer igennem denne uvirkelige krise i god behold. Jeg håber ligeledes, at dette giver mening, når det bliver læst. Det som virker rigtigt i dag, er historie i morgen.

Bent Sten Andersen

1.viceborgmester

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget