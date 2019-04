Politikeren har ordet: Investering i nye idrætsanlæg er til gavn for alle borgere

Kirsten Larsen (K).

LørdagsAvisen - 25. april 2019

Køge kommunes økonomi bliver sat under pres de kommende år, bl.a. fordi vores driftsudgifter på social- og ældreområdet stiger markant. Dette grundet demografien og Køge kommune kan ikke regne med at pengene følger med fra Christiansborg. Derfor må vi tænke anderledes, på tværs af udvalg og forvaltningssøjler for at få økonomien til at hænge sammen.

Det er lige præcis, det vi gør, når vi investerer og renoverer idrætsfaciliteter. Vi tænker på tværs og ser på mulige samarbejdsflader til gavn for alle borgere.

Vi bliver nødt til i Køge kommune at mobilisere, understøtte og udbygge partnerskaber med de frivillige, foreningslivet og idrætten. De frivillige, foreningerne og idrætten har så mange ildsjæle, deres egen faglige viden og kompetencer, kreativitet og lysten til at være der for andre, hvis vi forstår at samarbejde. Disse ressourcer er vigtige fremadrettet at bringe i spil, som en investering i sundhed og forebyggelse både socialt, psykisk og fysisk for alle aldre.

Idrætten, foreningslivet og de frivillige løser allerede i dag både i samarbejde med kommunen eller selvstændigt flere velfærdsmæssige og sociale opgaver. De skal selvfølgelig og kan heller ikke løse alle de udfordringer, vi har i kommunen på den mere tunge driftsmæssige og sundhedsfaglige side. Men idrætten, foreningerne og de frivillige kan være med til at løfte, hjælpe og understøtte den gruppe af borgere i alle aldre, som bare skal have en større eller mindre hånd ud i fællesskabet, for på sigt at kunne klare sig selv psykisk, fysisk og socialt. Så er det en kommunal opgave at at tage sig af de borgere, som er fuldstændig afhængig af hjælp for at klare hverdagen.

Tilstedeværelsen af indbydende og moderne faciliteter er en af forudsætningerne for er et aktivt foreningsliv. Ligeledes er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med lokaler og faciliteter til alle foreninger samt at de faciliteter, der er i Køge kommune er udnyttet godt nok. Således at vi kan udbygge disse samarbejdsflader med foreningerne.

Jeg vil gerne runde af med at dele min holdning om, at investeringer i idrætsfaciliteter også er til for de borgere, både børn, unge og seniorer, der ønsker at dyrke idrætten på det ypperste niveau. Idrætten er med til at samle os om de gode oplevelser, noget at være fælles om. Der skal være plads til, når Volleyklubben, svømmeklubben, badmintonklubben, håndboldklubben, fodboldklubben og idrætsforeningen har en ambition om det ypperste.

Vi er en kommune i vækst. Idrætsfaciliteter og foreningsliv på alle niveauer er en del af det lokalsamfund, som en potentiel ny borger også kigger på, når valget af fremtidig bopæl skal besluttes.

Kirsten Larsen

Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti