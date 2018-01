Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Integration og udsatte boligområder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Integration og udsatte boligområder

LørdagsAvisen - 26. januar 2018

I SF mener vi ikke, at det er relevant at diskutere, om vi har ghettoproblemer i Danmark. Det har vi - desværre. Det går særligt ud over kvinder, børn og unges mulighed for at få et frit og godt liv. Derfor skal vi blive ved med at have fokus på den udfordring og hele tiden forsøge at tage hånd om problemerne.

Hvis vi ikke sætter hårdt ind mod parallelsamfund, svigter vi den enkelte unge kvinde eller mand. Og vi risikerer, at middelalderlige værdier afløser værdier som ligestilling, individuel frihed og demokrati.

For os handler det om, hvad der hjælper den enkelte og får skubbet integrationen i den rigtige retning. Og vi mener faktisk, at der skal skub i integrationen. Den nuværende regering har valgt at give op og iværksætter kun tiltag der modarbejder integrationen.

Nøglen til succes ligger i om vi når ud til kvinderne og børnene. Lad os give børnene gode muligheder for at blive en del af nogle positive fællesskaber. Det kan ske ved at give dem klippekort til fritidsaktiviteter som fodbold, teater eller musik. Og lad os samtidig sørge for, at kvinderne kommer ud og lærer dansk og får en uddannelse.

SF i Køge vil vi i de næste 4 år arbejde for ovenstående. For vi vil have de unge i uddannelse og kvinderne i arbejde. Det vil det skabe dynamik i vores udsatte boligområder til gavn for alle.

Vi er derfor ekstra glade for at SF og Socialdemokratiet er gået sammen på Christiansborg om et udspil med 8 helt konkrete tiltag, der skal gøre op med parallelsamfund. Vi skal bruge de 8 tiltag som afsæt til arbejdet med udfordringerne i vores udsatte boligområder fremover.

De 8 konkrete tiltag mod parallelsamfund:

o Skærpet bopælspligt for flygtninge

o Stop genopdragelsesrejser

o Bedre muligheder for fritidsaktiviteter og fritidsjob i udsatte boligområder

o Uddannelsespålæg til hjemmegående indvandrerkvinder

o Automatisk opskrivning af børn i vuggestuer

o Bekæmpelse af bander

o Strategisk nedrivning af boligblokke

o Bedre fordeling af elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier

Thomas Kielgast

Gruppeformand for SF i Køge byråd