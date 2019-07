Niels Rolskov (EL).

Politikeren har ordet: Ingen må efterlades på perronen

LørdagsAvisen - 05. juli 2019

Overskriften er en lidt fri oversættelse af hovedessensen i FN's verdensmål "leaving no one behind". Ingen, som besøgte årets folkemøde, kunne undgå at møde FN's 17 verdensmål og deres undermål på tusind forskellige måder, meget relevant og inspirerende. Lokalt i Køge har vi også her i forsommeren haft besøg af en række arrangementer, der forklarer indholdet og betydningen af verdensmålene, og om lidt skal vi i gang med en Kommuneplansstrategi, hvor FN's verdensmål også er et væsentligt element.

Mål nr. 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund" vil helt sikkert få en central rolle, når vi skal formulere retningen for Køge kommunes fremtid. Vi skal tænke bæredygtighed for såvel de boliger, vi skal bygge, som de mennesker, der skal bo i boligerne.

Med hensyn til byggeriernes bæredygtighed har vi allerede et ganske solidt fundament at bygge videre på: Fremtidens parcelhus i Herfølge, "Kyotohusene" i Borup, bæredygtighedscertificering af Køge Nord og flere af byggerierne i Køge kyst, alt sammen noget der har givet gode praktiske erfaringer, når vi skal flere skridt videre og bygge nye bydele, der både er bæredygtige hele vejen igennem og samtidig er CO2-lagrende.

En ting er bæredygtige byggerier, noget helt andet er byer, der er bæredygtige for de mennesker, der skal bo i husene. I dag har vi mange gode tilbud til folk, der gerne vil bo i traditionelle parcelhuse, tæt-lav bebyggelser og etagebyggerier, men fremtiden vil også stille store krav til, at vi løser problemerne for de mange borgere, der hverken har lyst eller mulighed for at bo i nogen af de klassiske tilbud, vi har i dag.

I vinters offentliggjorde Realdania og Rambøll en fyldig status over, hvor vi i Danmark står, når vi taler verdensmål 11, og en af de slående ting i deres "baseline" var udviklingen i boligudgiften for den almindelige dansker. Folk med ejerbolig bruger markant mindre af deres indkomst på bolig i dag end for 10 år siden, og omvendt bruger familier og enlige i lejeboliger betydeligt mere af deres indtægt på boligudgiften.

Samtidig med at prisen på at bo til leje stiger, er store grupper i befolkningen reelt skubbet ud af det normale boligmarked på grund af de mange fattigdomsydelser, de seneste regeringer har indført, og mange er i dag nødt til at flytte til områder, hvor boligpriserne er meget lave eller finde alternativer som kolonihaver, eller som vi senest har set med udsendelser om Corona Camping under forhold der ikke har været tænkt til helårsbeboelse.

Udover det urimelige i at "tvangsforflytte" mennesker i dagens Danmark er det jo også politisk umoralsk at eksportere sine boligproblemer til kommuner, der i forvejen er hårdt presset.

Når vi går i gang med kommuneplanstrategien, må muligheder for at skabe områder med boliger i den helt lille skala være helt i fokus. Bygningen af de såkaldte "Tiny houses" til priser der er opnåelige for social udsatte, andre "reformramte" og borgere der søger et alternativ til høj boligudgift generelt må indgå som et væsentligt element i de områder, vi skal i gang med at udvikle i kommunen i den nærmeste fremtid - andet kan vi ikke være bekendt.

