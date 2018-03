Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Ingen besparelser på borgernes sikkerhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Ingen besparelser på borgernes sikkerhed

LørdagsAvisen - 22. marts 2018 kl. 17:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igennem de sidste par måneder har vi i Byrådet arbejdet med en sag som handler om ØSB Østsjællands beredskab. Grundlæggende handler det om et stort beredskab som skal dække flere kommuner på Østsjælland hvoraf Køge er den ene kommune. Virkeligheden er dog en helt anden, det handler om at spare 5 millioner i disse kommuner og samtidig få borgerne til at tro, at de har den samme dækning når der opstår brand i enten virksomheder, private ejendomme og meget andet. De lover den samme responstid, hvilket vil sige hvor hurtigt når det lokale brandvæsen frem til branden efter anmeldelsen.

Der er dog et grundlæggende problem i dette regnskab, og det er at man reducerer mandskabet på første udrykningen fra 1+5, hvilket vil sige en holdleder og 5 brandfolk - til 1 + 3 som jo så er en holdleder med 3 brandfolk. Dette er i mine øjne en væsentlig forringelse af borgernes sikkerhed kun at have 4 m/k i første udrykningen.

Som det er i dag kan man sende en brandsprøjte, stigevogn og tankvogn fra brandstationen altså 2 mand mere, og 2 mand mere til at hjælpe når man kommer frem til branden.

Netop tankvognen og stigevognen vil også komme i fremtiden med 1+3 løsningen, men de vil komme fra et 5 minutters i f.eks. Solrød, hvilket betyder at deltidsbrandmændene skal kunne afgå fra brandstationen i Solrød indenfor 5 minutter. Lad os antage at det brænder i Algestrup, Herfølge, Ørslev, Bjæverskov eller Borup (i Køge kommunes yderområder) ja står man pludselig med en responstid på over 20 minutter på hjælp. Jeg vil ikke lade en borger stå på en altan til en brændende lejlighed i over 20 minutter og vente på en stigevogn.

Derfor har Dansk Folkeparti valgt at sige nej til ØSB og i stedet få vores eget lokale brandvæsen, eller udbyde brand og redning i Køge kommune til en privat leverandør. Således er det os selv der er herre i eget hus, og der sidder ikke folk langt fra Køge kommune med andre interesser og træffer beslutninger på vores vegne.

Beslutningen om ikke at sige ja til ØSB blev besluttet på Økonomiudvalgsmøde den 14. marts 2018 og Køge kommune går nu i gang med at undersøge mulighederne for en ny og bedre løsning. Den endelige beslutning om at gå andre veje eller gå i samarbejde med andre kommuner træffer Byrådet endeligt på en senere Byrådsmøde.

Bent Sten Andersen

Viceborgmester

Dansk Folkeparti