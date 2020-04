Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Hold ud! Lidt endnu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Hold ud! Lidt endnu

D. 4. maj er det 75 år siden, at de velkendte toner fra Beethoven lød i danskernes hjem, inden radiospeaker Johannes G. Sørensen efter en pause, hvor han sikkert lige skulle læse budskabet én gang til, kunne fortælle, at de tyske tropper havde overgivet sig i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. Dengang strømmede folk ud i gaderne, de krammede og kyssede, de brændte mørklægningsgardiner, de sang og dansede. Afslutningen på 2. Verdenskrig var afslutningen på, for Danmark, 5 års rædsel.

Mange har trukket tråde fra dengang og til den nuværende Coronakrise. Det meste af vejen kan de to slet ikke sammenlignes. Menneskelig ondskab er én parameter, der ikke indgår i dag. Mængden af tid, hvor krigen/krisen varer, er en anden. Folks generelle levestandard en tredje -bare for at nævne nogle. Men når parallellerne alligevel trækkes, er det fordi, de nyere generationer på ingen måde, har prøvet at opleve så verdensomspændende en krise. En krise, der i dette tilfælde ikke er menneskeskabt, skønt menneskers ageren har forværret den. Men de savn, som nyere generationer oplever, har de færreste prøvet før. Samtidig er uvisheden og utrygheden både for det nære og for ens nærmeste og for en selv, stor. Og på samme vis er utrygheden og uvisheden for fremtiden i ens hverdag, i Danmark, i verden enorm. Hvad er konsekvenserne? Vi ved det ikke. Vi håber, vi har gjort det rigtige og at historien vil vise, at det vi gør nu, lønner sig.

Jeg er imponeret over, hvordan Køge kommunes borgere har optrådt i denne krise. Holdt sammen og holdt afstand! Jeg er imponeret over Køge kommunes ansatte, der knokler løs hver dag. Dem der tager afsted til syge, ældre og udsatte borgere og sætter deres eget helbred på spil for at hjælpe andre. Pædagogerne der melder sig frivilligt som arbejdskraft på ældreområdet. Personalet, der normalt holder til på rådhuset, der derhjemme jonglerer med børn og sagsakter og på den vis sikrer vores borgeres fortsatte sagsbehandling, men også byggesagsbehandling i tilnærmelses 'normalt' tempo. Jeg er imponeret over alle de ansatte i den private sektor, der ufortrødent tager på arbejde og også sætter deres helbred på spil i fx butikkerne. Jeg savner livet i byen, men imponeres over handelslivets insisteren på, fortsat at være tilstede fx med netportalen vielskerkoege.dk. Jeg hører også om andre forretningsdrivende i Borup, Herfølge og andre steder, der tænker kreativt i denne svære tid.

Det er der brug for.

Statsminsteren har talt om en langsom genåbning. I skrivende stund ved vi ikke noget om, hvordan denne genåbning skal ske. Men statsminsteren har også gjort det tydeligt, at det kun sker, såfremt at mængden af smittede og indlagte ikke stiger voldsomt. Så selvom 'befrielsen' lokker i nærmeste fremtid, selvom foråret titter frem og lokker os ud til fællesskab i solen, selvom Påsken inviterer til samvær med alle dem, vi holder af og savner så meget, så lad vær. Hold ud lidt endnu. Hold sammen -men på afstand.

Det bliver nok ikke Beethovens toner, eller en tøvende stemme i radioen, der melder, at Danmark er frit. Og vi kommer nok heller ikke til at brænde værnemidler i gaderne. Men skal vi ikke aftale, at vi fejrer det, når Danmark er frit igen? Med kram og kys i gaderne, med fællessang og dans. Aftale vi møder hinanden med bevidstheden om, hvad vi for en stund mistede? At vi krammer den nærmeste på vores vej? Men lad os også være bevidste om dem, der skal være stærke lidt endnu. De svageste. De ældre, de syge, de udsatte, dem der skal holde ud lidt endnu. Og lad os aftale, at støtte vores lokale handels- og erhvervsliv.

Hold sammen. Hold afstand. Hold ud! -lidt endnu

Marie Stærke (S)

Borgmester