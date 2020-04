Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Go online, Stay online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Go online, Stay online

LørdagsAvisen - 02. april 2020 kl. 09:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ordsproget "Nød lærer nøgen kvinde at spinde" har aner helt tilbage til 1300-tallet og illustrerer den evigt gyldige sandhed, at de fleste af os nok skal trænges lidt op i en krog, før vi begynder at tænke nyt og ændre adfærd.

Coronakrisen har for de fleste trængt os op i en krog, og vores digitale parathed bliver nu udstillet. I årevis har der været en fortælling om, at man skal omstille sig til den nye digitale virkelighed. Det er også sket og overvejende også med til at samfundet ikke er lukket helt ned. Næsten alle har internet og tv-signal og kan komme online og passe deres skole og arbejde. Vi ser også virtuelle parmiddage og fredagsbarer blive afholdt, ligesom et besøg hos bedsteforældrene også klares med et virtuelt møde som konsekvens af den nedlukning.

Detailhandlen har i årevis kendt til behovet for at åbne de digitale salgskanaler, dels pga. af presset fra de store indkøbsplatforme men også fra ændrede indkøbsvaner, vi mennesker tilbydes via de digitale medier. Corona-krisen har gjort os alle mere beviste om at handle lokalt, og jeg vil gerne løfte hatten for Køge Handels vilje for deres digitale initiativ, med "Vi elsker Køge" - det er smukt.

Når Coronakrisen er ovre en dag, og vi skal tilbage på skolebænke, kontoret, fabrikken og om vi er begyndt at kunne komme på restauranter eller besøge familie og venner, skal vi huske flere ting. Vi skal huske og sætte pris på det fysiske møde, selvfølgelig skal vi handle lokalt i butikkerne i kommunens bysamfund.

Men vi skal også blive på det trin, vi er kommet på den digitale udviklingstrappe, for de digitale løsninger er et godt supplement til hverdagen, om det gælder besøg hos familie, man næsten aldrig ser, men også onlineshopping. For netop online-shopping er ikke et spørgsmål om enten eller man skal besøge en butik, men en ekstra salgskanal der er åbnet, bare ikke af alle Køges butikker eller virksomheder. Jeg vil syntes, det er brand ærgerligt, at den lokale ånd der bygges op lige nu, om at handle lokalt, skal forsvinde fordi vi ikke forbliver online.

Pas på hinanden.

Jeppe Lindberg,

Liberal Alliance