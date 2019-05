rpt

Politikeren har ordet: Giv din stemme til klimaet og til naturen

LørdagsAvisen - 17. maj 2019 kl. 07:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis ikke vi handler nu for at omstille vores samfund til en bæredygtig fremtid, kan de børn, der i dag tonser rundt på legepladsen, se frem til en forandret verden med store storme, oversvømmelser, tørke og hungersnød. Men det er muligt at mindske Danmarks klimabelastning nok til, at vi kan skabe et grønt samfund, som overholder internationale målsætninger og hvor vi ikke udleder mere CO2 end vi optager - også uden, at det går ud over dem, med mindst på kistebunden. Hvis det skal kunne lade sig gøre, kræver det mere end tomme ord - det kræver politisk vilje og handling.

Handlekraftige unge over hele verden går på gaden for at råbe politikerne op, og dem skylder vi svar på tiltale. Vi skal fremlægge konkrete forslag til, hvordan vi vil omstille samfundet til en bæredygtig fremtid. Vores klimaplan i Enhedslisten er den første af sin slags i Danmark. Det er en ambitiøs, sammenhængende og fuldt finansieret plan, der anviser klare skridt for omstillingen.

Vi vil sikre en grønnere, bedre og billigere offentlig transport ved at investere 40 milliarder i at udbygge den kollektive trafik, gøre den bæredygtig og sænke billetpriserne med 30 %.

Vi vil give tilskud til køb af el-biler og give bilindustrien en frist i år 2025, til at omlægge produktionen - for til den tid, skal salg af nye benzin- og dieselbiler være slut.

Vi vil omlægge energisektoren og stoppe udvindingen af gas og olie i Nordsøen samtidigt med, at vi vil bygge to ekstra havvindmølleparker, end der er aftalt nu.

Vi vil udtage og omlægge over 20 % af den danske landbrugsjord til blandt andet skov, med en rimelig støtte og kompensation til jordejerne. Det er et vigtigt skridt for at skabe et samfund, der optager lige så meget CO2 som det udleder.

Ikke nok med, at landbruget skal omlægges for klimaets skyld, så er det også et nødvendigt skridt, for at redde vores natur. Jordens arter uddør nemlig med foruroligende hast - samme hast, som da jorden blev ramt af en enorm asteroide, som sendte dinosaurerne i graven. Denne gang er det ikke en asteroide der bærer skylden, men politikere, der ikke har været deres ansvar bevidst. Det kan vi heldigvis gøre noget ved. I Enhedslisten vil vi sikre at hundredetusindvis hektar landbrugsjord omlægges til natur og urørt skov. Det vil være med til at styrke biodiversiteten. Vi vil også oprette naturzoner, hvor naturen kan passe sig selv, så den kan blive vild, selvforvaltende og mangfoldig. Resten af landbruget skal gøres økologisk - det er det der skal til, for at beskytte drikkevandet og for at sikre rene fødevarer på bordet i de danske hjem.

Til kommunalvalget i 2017 gik Enhedslisten i Køge til valg med sloganet "Giv naturen en stemme i Køge byråd". Siden da, har vi arbejdet hårdt for at skabe forandringer lokalt, og vi er godt på vej. Men det er ikke nok. Vi skal have hele Danmark med. Derfor er folketingsvalget en afgørende mulighed for at skabe en ny og bæredygtig retning.

Vi kan vælge en anden vej. En vej, hvor vores produktion, transport og energi er bæredygtig. Hvor der er renere drikkevand, renere luft, mindre gift i fødevarerne og mere skov og natur.

Naturen har brug for os - og vi har brug for naturen!

Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget i Køge

Mathilde Vinther, folketingskandidat for Enhedslisten i Køge-kredsen