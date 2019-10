Politikeren har ordet: Forskellen der ikke er til at se forskel på

Thomas Kampmann (K).

På det seneste byrådsmøde vedtog vi Køge Kommunes nye Indkøbs- og udbudspolitik, i sig selv et yderst fornuftigt dokument der bringer Køge Kommune i front i forhold til indkøbssamarbejder, compliance og ansvarlighed, både i forhold til socialt og etisk ansvar samt miljø.

Og så var der lige afsnittet om arbejdsklausuler, og her startede balladen, faktisk til stor undren for mange, da sagen har været behandlet i økonomiudvalget flere gange uden nævneværdige kommentarer og det er først da sagen skal i byrådet at Venstre begynder at opdyrke en sag - Ja selv en blind høne kan finde korn.

Den "store" uenighed skyldes tolkningen af forskellen på at "repræsenterer en væsentlig del" (model A) eller at "være mest repræsentativ" (model B) når løn og arbejdsvilkår skal fastsættes. Faktum er at ingen formår at kan sætte to strenger under betydningen og det vil derfor i denne sag være naturligt at følge Statens anbefaling af model B, der i øvrigt senest blev støttet af Venstres tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Valget af model B har fået Venstre i Køge til at angribe Konservative for ikke at ville erhvervslivet og det er her jeg siger stop - Intet kan være mere forkert - Konservative er erhvervslivets parti og har altid været det, men vi er også det parti der tilgodeser den rigtig balance imellem arbejdsgiver og arbejdstager og sørger for at der er et level playing field virksomhederne imellem, hvilken netop denne sag er et eksempel på.

Den konservative gruppe er uden tvivl den gruppe i Køge Byråd der er bedst forankret i både det private som det offentlige erhvervsliv, så at anklage os for ikke har have erhvervserfaring eller forståelse for erhvervslivet hører vist under kategorien politisk drilleri uden substans.

Konservative i Køge favner bredt, og er dét parti der igen kan samle et borgerligt flertal i Køge Kommune.

Thomas Kampmann

Medlem af Køge Byråd for Konservative