Politikeren har ordet: Flere voksne til børnene

LørdagsAvisen - 12. april 2019 kl. 06:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver dag og med stor glæde har jeg afleveret mine unger i daginstitution. Først min den ældste i vuggestue i Tumlehuset og siden dem begge i Mælkebøtten. Altid har jeg oplevet dygtige engagerede fagligt dygtigt og fagligt stolt personale. Takket være dem tvivler jeg ikke på, at mine unger møder folkeskolen læringsparate og med mod på livet.

I lørdags var tusindvis af forældre på gaden for at demonstrere for bedre normeringer. Også i Køge var et utal af forældre og børn mødt op på torvet og siden Lovparken for at give deres børn en stemme i kampen for mere personale til børnene.

Jeg var også forbi torvet og sige hej og udtrykke min støtte til kampen om flere voksne i daginstitutionerne. Jeg tror nemlig på, at flere voksne omkring børnene, kan give en endnu bedre hverdag for både børn og voksne. At vi med flere pædagogiske timer omkring børnene kan forebygge stress og angst blandt børn. At vi kan skabe livsduelige læringsparate børn, der har mod på livet og vil klare sig godt som borgere og medmennesker.

Dog mener jeg ikke minimumsnormeringer, er svaret. Jeg frygter minimumsnormeringer er endnu en papirtiger, der blot føder mere bureaukrati, for hvordan skal der holdes øje med, at minimumsnormeringerne overholdes? Skal det registreres på time- eller minutbasis? Hvad hvis nogen er syge (eller må gå syge hjem)? Eller hvis vi fx siger, at der minimum skal være 3 voksne pr barn i vuggestuen, som jeg synes, er en god målsætning, hvad så i ydertimerne? Normalt er der måske 3 børn på, lad os kalde den gul stue en almindelig hverdag i den sidste halve times åbningstid. Hvad så, hvis der en dag er 4 børn på gul stue den sidste halve time? Bryder daginstitutionen så loven om minimumsnormeringer? Jeg synes, det fjerner selvbestemmelse i institutionernes hverdag. Jeg er med på målsætningen og såmænd også, at man kan have vejledende normeringer. Man at indføre det ved lov -det er kun mere bureaukrati.

Til gengæld vil jeg gerne kæmpe en kamp med politikerne på Christiansborg. Hver sommer laver Kommunernes Landsforening (KL) nemlig en aftale med regeringen om, hvordan kommunernes økonomi skal se ud året efter. Derefter kan vi i kommunerne lægge næste års budget. Hvert år er der alle mulige aftaler om effektiviseringer om forskellige måltal som kommunerne skal leve op til og regeringen leverer en pose penge, som KL og regeringen bliver enige om. Men hvert år vil regeringen (historisk set både røde og blå regeringer) ikke tage højde for den demografiske udvikling. Netop nu hvor andelen af ældre stiger kraftigt samtidig med mængden af børn også stiger, så betyder det et ekstra pres på kommunernes økonomi. Også i Køge kommune. I Køge kommune hvert år 1. januar, er vi 25 mio kr bagud alene pga demografi -altså en stigende andel børn og ældre. Men pengene fra Christiansborg følger ikke med. Vi har indtil videre kunne betale det med den vækst, vi har i Køge. Men nu begynder det at stramme. Det betyder, at vi hvert år, skal finde 25 mio kr i vores samlede budget på børn, folkeskole, ældre, administration, kultur, idræt, busser osv.

Jeg vil gerne kæmpe for, at Christiansborg-politikerne i fremtiden giver os økonomi til at håndtere flere børn og ældre og så vil jeg kæmpe for flere voksne til børnene.

Marie Stærke

Borgmester

Socialdemokratiet