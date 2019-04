Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Et klogere og sundere Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Et klogere og sundere Køge

Kære læser.

Fra mit tidligere virke blandt andet som civil politimand på Vesterbro og Station 1 - oplevede jeg tilbage i 90'erne mange sørgelige skæbner herunder misbrugere. I vores daglige gang på Istedgade og Halmtorvets gader mærkede vi - hvordan misbrugerne altid var i beredskab og på udkig efter deres næste fix - som var lykken i deres tilværelse. Velvidende, at de godt vidste "lykken" var kortvarigt og fremtiden var tom - var det dagens højdepunkt for dem og det liv de levede. Og næste dag startede det hele forfra. Når man som menneske når derud så har det for de fleste desværre ikke nogen lykkelig udvej. Årsagerne til disse mennesker var nået til det stadie vi med rette kan kalde samfundets bund var ikke entydige - men havde dog det til fælles, at de alle havde et skrøbeligt selvværd og sind.

Heldigvis er det de færreste mennesker der når så langt ud. Men de som gør, har det virkelig ikke nemt. De kæmper dagligt med troen på sig selv og den fremtid de står overfor. Nogen fra barnsben og andre senere i livet i form af mødet med hård modgang igennem længere tid.

Vi har en forpligtigelse til at hjælpe mennesker der er kommet i problemer. Og med en blid støttende hånd i ryggen få dem videre igennem livet og ud på den anden side til et liv og en verden - hvor de får troen på egne evner og den mentale robusthed tilbage. Tilbage til et liv hvor de bliver en del af fællesskabet, kan tage et arbejde og deltage i sociale aktiviteter i foreningens, motionens eller idrættens verden.

Det SKAL være en del af vores kernevelfærd og arbejdet starter helt fra fødslen. Med gode daginstitutioner og det rigtige antal pædagoger sammenholdt med en folkeskole med passende antal kvalificerede lærere der formår at klæde børnene på med livets kompetencer. Et videregående uddannelsessystem med tilknyttede praktikpladser og jobs samt muligheden for en længerevarende uddannelse. Og skulle man alligevel være uheldig at falde ned mellem to stole skal systemet naturligvis med en blid hånd i ryggen hjælpe en tilbage på sporet igen. Sådan et system er naturligvis ikke uden omkostninger og det er her udfordringerne begynder at blinke.

Vi kæmper i Køge Kommune med en økonomi ude af balance. Vi skal spare 120 millioner kr. om året. Udgifterne er simpelthen større end indtægterne.

Vi har desværre igennem årene som kommune gjort os sårbare overfor disse udfordringer og selv skabt vores økonomiske ubalance. Når man udvikler en kommunes boligmasse, er det afgørende, at den udvikles "i balance". Der skal være balance mellem antallet af private parcelhuse, ejerlejligheder, lejeboliger og herunder almennyttige lejeboliger. Dette fordi vi som kommune har brug for at tiltrække de unge familier med børn, som jo er fremtiden for os alle. Vi skal kunne tiltrække dem som vil sælge huset og købe en mindre bolig og vi skal kunne tilbyde lejeboliger til dem som ikke ønsker, at eje sin egen bolig og vil leve mere frit. Med ca. 30 procent af vores samlede boligmasse som almennyttigt og et landsgennemsnit på 20 procent - har vi som kommune sat os under pres. Vi ligger i den absolutte top i Danmark, målt på antallet af almennyttige boliger. Man har igennem årtier skabt en skævvridning af boligmassen i vores kommune, med det resultat, at vi har og på sigt vil få, økonomiske udfordringer. Fordelingen af boligmassen skal tilbage på landsgennemsnittet - denne proces tager tid - men bliver helt afgørende fremadrettet. Kun på den måde bliver vi i stand til at levere den kernevelfærd og hjælp til alle vores borgere som de har krav på og fortjener. Lad os sammen kæmpe for et bedre og sundere Køge.

Ken Kristensen

Gruppeformand Venstre

Køge Byråd