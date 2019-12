Politikeren har ordet: Et år er gået hvor Køge fik det hele

Det har været et begivenhedsrigt år. Det har også været et år, hvor vi har fået den kommunale økonomi i balance, og der er blevet luft til at komme videre med den i øvrigt rentable omfartsvej i Borup, som borgene har ventet på i mere end 40 år. Dette skyldes blandt andet, at erhvervslivet i Køge har succes og har bidraget positivt, men også at Køge byråd på trods af forskellige anskuelse har forståelse for, at vi er en del af noget større. En udvikling af kommunen der går udover valgperioder, for udviklingen startede længe før mange, selv undertegnede, blev valgt til byrådet. Det er også en udvikling, der skaber frustrationer i øjeblikket, men når resultatet står færdigt, er det godt for hele kommunen.