Niels Rolskov (EL).

Politikeren har ordet: Er det kommunale selvstyre i opløsning?

LørdagsAvisen - 18. maj 2018 kl. 09:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis vi skærer helt ind til benet styres antallet af de hjemmehjælpstimer kommunen kan tildele fru Jensen af nogle dyrt betalte embedsmænd m/k i Bruxelles. Et flertal i folketinget har tvunget Danmark med i EU's såkaldte "Stabilitets- og vækstpagt". Stabilitets- og vækstpagten er udarbejdet af Europa-Kommissionen. Kommissionen er som det så smukt er formuleret "EUs politisk uafhængige udøvende organ". Uafhængig betyder i denne forbindelse at de udarbejder forslag og Pagter uden reelt at komme i kontakt med befolkningen og den demokratiske proces, Til gengæld er de absolut ikke økonomisk uafhængige - hvilket fru Jensen og alle andre Køgeborgere der har brug for velfærd mærker i det daglige.

EU's Stabilitets- og vækstpagt tvinger de enkelte medlemslande til at ændre forholdet imellem privat og offentligt forbrug så der bliver stadigt færre penge til at løse de fælles opgaver mens det private forbrug og ikke mindst indtjeningen hos de multinationale selskaber får frit løb.

EU skriver jo ikke direkte til Køge kommune og beder os skære ned på hjemmeplejen. EU lader den Danske regering gøre det "beskidte arbejde" - Hvert år i forsommeren lægger regeringen rammer for kommunerne. Rammerne er som snærende bånd om den kommunale økonomi og rammerne er direkte udledt af Stabilitets- og vækstpagtens krav om stadigt mindre offentligt forbrug.

Der er rammer for hvor meget vi kan give i undervisning, ældrepleje, naturpleje, kultur og meget andet. Kort sagt alt hvad vi i dagligdagen tager for givet som offentlig service, en service der helt klart gøres bedst og billigst når vi løfter i fællesskab - men desværre EU vil en anden vej!

Der findes også rammer for hvor hvordan vi kan forny og vedligeholde kommunes bygninger, her er båndene også så snærende at vi må humpe afsted. Hvem ville ikke ønske vores børn og ældre kunne fungere i en dagligdag med moderne lokaler hvor man ikke er ved at falde ned af stolen pågrund af manglende udluftning eller få skader pågrund af giftige luftarter? næppe nogen borgere eller politikere! men desværre EU vil en anden vej!

Nu er det som sagt rammer der gælder kommunerne som helhed og det kan jo godt være der findes kommuner som i 2019 ikke kan eller ønsker at bruge deres teoretiske ramme så der kan blive lidt mere til Køge kommune; men det er og bliver et slagsmål om krummerne på gulvet, En klassisk del- og hersk politik hvor slagsmålet om krummerne under bordet fjerner fokus fra det altafgørende behov nemlig, at der er alt for få midler til at løse opgaverne i kommunerne.

Heldigvis nytter det at kæmpe - også imod EU's nedskærings pagt! De nu afsluttede overenskomstforhandlinger startede som et generalangreb på den Danske fagbevægelse. Målet var en svag og splittet arbejderklasse som skulle tvinges til at æde EU retten om lavere løn og dårligere arbejdsforhold - det gik jo heldigvis meget anderledes end ministeren og hendes dukkeførere i Bruxelles havde planlagt - heldigvis og stor ros til det sammenhold, der førte til markante forbedringer i fremtiden.

Niels Rolskov

Gruppeformand

Liste Ø i Køge byråd