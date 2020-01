Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: En smule selvindsigt ville klæde os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: En smule selvindsigt ville klæde os

LørdagsAvisen - 10. januar 2020 kl. 12:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først og fremmest skal naturligvis lyde et rigtig godt nytår til alle.

Hernæst en kæmpe tak til alle dem, som sørgede for vores alles sikkerhed, mens vi andre skålede julen og nytåret ind. Det er betryggende, at vores dygtige brandfolk, politi, forsvar samt hospitalsvæsen altid leverer sikkerhed for vores borgere uanset hvilken dag på året. Tusind tak for det.

Vi havde i 2019 nogle positive oplevelser med besøg af Hendes Majestæt Dronningen samt åbningen af Køge Nord Station ved Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Dejligt med positiv omtale af vores smukke by og kommune og dejligt at se den varme modtagelse, vores Kongehus oplevede over hele kommunen. Tusind tak for det.

Desværre har og er der også elementer, som giver plads til eftertænksomhed.

Troværdigheden over for vores borgere er helt essentiel, og der kan vi i Køge Kommune levere langt bedre. Det ligger os i Venstre dybt på sinde at få rettet op på nogle af alle de skavanker eller mangler, vi som kommune i dag ikke leverer på.

Hver gang vi i kommunen præsterer dårligt på en national liste, fornemmer man tydeligt, at tilgangen fra vores side er, at det altid er de andres skyld. Om det er DI (Dansk Industris) liste over erhvervsvenlige kommuner, DIF (Danmarks Idrætsforbunds) liste over idrætsfaciliteter, Køge Handels råb om hjælp eller Køges tilbagevenden til ghettolisten - fornemmer man hver gang, at det er urimeligt og det er alle andre, den er gal med.

Jeg kunne godt tænke mig, vi tog lidt ansvar på os som politikere og kommune. Og tog kritikken konstruktivt i stedet for at pege fingre af andre. Listerne er jo ikke lavet for at hænge nogen ud - men derimod som et analyse værktøj for den politiske ledelse med ansvaret.

Derfor ville det klæde os som kommune, at vi begyndte at kigge indad i stedet for hele tiden at give andre skylden, når vi ikke præsterer.

Historier som ansættelsen af konsulenter til at kulegrave, hvor man kan finde besparelser på handicapområdet for så at aflønne konsulenterne med besparelserne, løber mig ligeledes koldt ned ad ryggen, og er for mig helt utilstedeligt, og det vidner om en helt forkert tilgang til vores borgere og især sårbare borgere. I Køge Kommune har man aftalt et fast honorar til konsulentfirmaet, men alarmklokkerne ringer, og de ringer højt.

Samtidig er der hele børneområdet, som betyder så meget for os alle, men som har været ramt af udsving og manglende økonomisk styring, hvilket har bevirket, at vi løbende har måtte lukke hullerne med millioner efter millioner. Sammenlagt har vi overført i omegnen af 20 millioner kroner på 2 år til børneområdet udover budget, hvilket desværre er midler, der så ikke kan anvendes til vores skoler, ældre eller andre områder, som også trænger. Det vidner om manglende ansvarlighed, og det må og skal gøres bedre. Hvis alle udvalg havde samme tilgang, ville vi stå med et underskud af dimensioner i vores kommune.

Heldigvis kan vi takke vores virksomheder, som vi skylder en særlig tak. Naturligvis først og fremmest for alle de arbejdspladser, de bidrager med, så mor og far kan stå op og passe deres arbejde som rollemodeller for deres børn, men naturligvis også for det faktum at vores virksomheder i år bidrog med ikke mindre end 96 millioner kroner til kommunekassen. Det er nærmest en fordobling i forhold til tidligere, og det hjalp gevaldigt på en økonomi, der ellers var udfordret.

Slutteligt er der intet som forenings- og idrætslivet, som kan skabe fællesskaber, og som er afgørende for at binde os sammen på tværs af generationer, køn, religion og politisk overbevisning. Det er det, som udgør limen i enhver klub, by eller kommune.

Det binder os sammen og bekæmper ensomheden, hvilket kan mærkes har STOR betydning, da vores borgeres ve og vel samt velfærd er en vigtig faktor i et samfund, hvor digitaliseringen samt udviklingen buldrer afsted.

Udviklingen må og skal vi ikke stoppe, men vi skal have det "hele" menneske med i processen, og det er afgørende for et harmonisk samfund.

Ken Kristensen

Gruppeformand

Venstre i Køge