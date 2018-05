Jacob Mark Foto: Steen Brogaard

Politikeren har ordet: Drop statsstøtten til gule fupforretninger

LørdagsAvisen - 03. maj 2018 kl. 17:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uansvarlige. Forkælede. Hysteriske.

Det var nogle af de skældsord. Noget af det politiske spin. Noget af det hykleri, man måtte høre på fra det borgerlige Danmark. I årevis har de offentligt ansatte holdt for. De holdt for med løntilbageholdenhed under krisen, imens overklassen havde en fest. De holdt for ude på hospitalerne, plejehjemmene, skolerne, daginstitutionerne, hvor de oplevede, at der igen og igen blev skåret ned på antallet af kollegaer, imens de rigeste i det her land blev forgyldt med nye skattelettelser.

Argumenterne over for de ansatte var altid de samme. De måtte arbejde smartere. Mere effektivt. De måtte vise mådehold, de måtte forstå, at de jo ikke skaber økonomisk værdi, og at der skulle spares, så der kunne komme gang i væksten igen.

I 2018 gik den ikke længere. De offentlige ansatte stod sammen skulder ved skulder. Og flertallet i den danske befolkning stod der med dem.

I SF blev vi kaldt uansvarlige af de blå, fordi vi ikke ville være med til varsle Danmarkshistoriens største lockout af lønmodtagerne. Ja, der var sågar nogle, der var ude og påstå, at vi skadede den danske model, når vi ikke vil være med til at lockout.

Tværtimod ville det være uansvarligt at true med at sende 440.000 offentligt ansatte hjem, før man var begyndt på reelle forhandlinger.

Det var uansvarligt, at man omtalte de offentligt ansatte med disrespekt fra arbejdsgivernes side og meldte en lockout ud samme dag.

Det var uansvarligt, at man i Moderniseringsstyrelsen havde topforhandlere ansat med bonusordninger, hvis de kunne sikre, at de offentligt ansatte ikke fik bedre løn og arbejdsvilkår.

Det ville vi ikke. Det er ikke uansvarlighed. Der må være forskel på, om det er de blå, der sidder ved magten, eller de røde.

Og efterhånden må det være tydeligt at den højspændte situation omkring overenskomsterne ikke blot handlede om løn eller om specifikke arbejdsvilkår.

Nej, den handlede også om manglende respekt. Om et velfærdssamfund i knæ. Den ene dag står de blå og siger, at der ikke er råd til bedre ældrepleje og vuggestuer. Den næste dag siger Anders Samuelsen, at der det seneste år er delt en milliard ud i skattelettelser - hver eneste måned. De offentligt ansatte har ikke været forkælede eller krævende. De har været trætte af at blive talt ned til. Og de har set med deres egne øjne hver dag, at velfærden er under pres. De har vist hvorfor der stadig er brug for 1. maj.

De har slået fast. At når arbejderbevægelsen står sammen, så er den stærk.

De har slået fast, at den offentlige sektor også skaber værdi.

De har slået fast, at der også i fremtiden er brug for en stærk fagbevægelse til at kæmpe for ordentlige løn og arbejdsvilkår.

Og de har slået fast, at det er befolkningen, der bestemmer hvilken vej vi skal med vores samfund - og ikke regnedrengene inde i Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen.

Nu må de politiske partier tage næste skridt. I SF arbejder vi for at få lukket Moderniseringsstyrelsen og erstattet den med Styrelsen for godt arbejde. Vores offentlige sektor skal bygge på tillid - ikke kontrol og så skal en stat, en kommune, en region ikke kunne tjene på at lockoute.

Derfor er det også på tide, at vi gør det helt klart, at det er fagbevægelsen, der er lønmodtagernes skjold imod overklassens konstante angreb på retfærdige løn og arbejdsvilkår. Og det er på tide, at vi får gjort op med de snyltere, der som igler, suger på fagbevægelsens succes og vigtighed.

De gule fupforretninger skal kaldes ved deres rette navn.

De har aldrig kæmpet for fællesskabet. De har aldrig kæmpet for bedre lønninger eller et bedre arbejdsmiljø. De har aldrig kæmpet for at flere unge skulle få en faglært uddannelse. Og alligevel kalder de sig en fagforening. Det er sgu falsk markedsføring.

Derfor er SF ude med et meget enkelt forslag i dag, som vi håber at kunne samle flertal for. Drop statsstøtten til de gule fupforretninger og hæv fradraget for at være med i en rigtig fagforening. De sidste måneder har vist, at der er brug for et stærkere fælleskab og mere organisering. Ikke flere snyltere.

Jacob Mark

Folketingsmedlem

SF