Thomas Kielgast (SF).

Politikeren har ordet: Det kommende valg er også vigtigt for os i Køge Kommune

LørdagsAvisen - 02. maj 2019

Skal jeg trøste Noah, der savner sin mor, eller skal jeg tage mig af Ida, der trænger til at blive skiftet? Og hvad med de andre børn inde på stuen?

Den slags valg står de voksne i vuggestuer og børnehaver med hver dag. Der er desværre alt for stor forskel på, hvor mange pædagoger og pædagogmedhjælpere, børnene har omkring sig. Og hvor mange andre børn de skal deles med om opmærksomheden fra de voksne. I en ny undersøgelse fra BUPL siger et flertallet af pædagoger, at der nu er så få voksne til børnene, at de ikke kan drage basal omsorg for børnene.

Vi synes ikke det er i orden og der på tide, at vi sætter børnene øverst på den politiske dagsorden.

I SF kæmper vi for, at der ikke må være flere end tre børn per voksen i vuggestuerne og ikke flere end seks børn per voksen i børnehaverne. Der skal være en minimumsnormering i alle vuggestuer og børnehaver.

Det kræver, at vi prioriterer velfærden, så kommunerne reelt har mulighed for at ansætte flere voksne i daginstitutionerne, og så skal vi sikre, at serviceloftet ikke spænder ben for bedre normeringer.

I Køge betyder serviceloftet, at der hele tiden skal passes flere børn for de samme penge i takt med det stigende antal børn i kommunen, simpelthen fordi den kommunale økonomi er lagt i en spændetrøje af regeringen. Det skal laves om.

Vi ved, hvor vigtige de første år er for vores børns udvikling. Derfor skal vi sørge for, at der er voksne nok til at tage sig af dem og hjælpe med at lege og lære. Det er jo det, pædagoger kan.

Men desværre er virkeligheden ofte en anden, og alt for mange steder er det en daglig kamp bare at komme nogenlunde fornuftigt gennem dagen.

I skolerne har vi en grænse for, hvor mange elever der må være i hver klasse. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der ikke på samme måde er en øvre grænse for, hvor mange børn en enkelt pædagog skal kunne tage sig af i vuggestuer og børnehaver. Det giver ingen mening.

Og det giver heller ingen mening, når de borgerlige påstår, at der ikke er råd til minimumsnormeringer. Det er jo et spørgsmål om prioritering. Vil man have skattelettelser til de rigeste som Lars Løkke Rasmussens regering har prioriteret, eller vil man sikre mere tryghed og omsorg for vores børn?

Jacob Mark og Thomas Kielgast,

SF Køge