Politikeren har ordet: Det gode børneliv skal være for alle Køge kommunes børn

LørdagsAvisen - 13. marts 2020

Der har lydt kritik af, at der i den første udrulning for 2020 af de 1,6 mia., der er afsat til minimumsnormeringer, ikke er afsat penge til de private institutioner.

Vi er som udgangspunkt enige i, at de private institutioner også skal have en bid af kagen og hvis det står til SF, skal der også falde penge til Køges privatinstitutioner. De private skal jo som udgangspunkt leve op til nogenlunde samme lovkrav som de selvejende og kommunale institutioner og når loven er færdig forhandlet er der forhåbentlig kommet en normeringsligestilling institutionstyperne imellem.

Dog er det vigtigt for os SF´ere i børneudvalget, at der sikres et godt arbejdsmiljø i institutionerne, der skal være overenskomstlignede forhold , der skal leves op til kravet om kvalitet og minimumsnormeringer, der skal være et loft over forældrebetaling og endeligt må det ikke være intentionen at der drives profit i private institutioner.

I SF er vi fuldt klar over, at der findes gode private institutioner og det er præcis derfor, at vi lokalt bakker om den fælles tilgang til ressourcerne.

For os er børn jo børn og bør have samme muligheder for et rigt børneliv.

Jacqueline Sporon-Fiedler, medlem af børneudvalget SF

Thomas Kielgast, gruppeformand og medlem af børneudvalget SF