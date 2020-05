Politikeren har ordet: Den svære genåbning - en klumme om hverdagens helte

Nu er vi så i gang med det store slagsmål om, hvordan skal vi genåbne landet. For mandag før påske, rullede statsministeren så planen for fase et ud. Et kæmpe arbejde gik i gang på vores lokale skoler, sfo´er, dagplejen og i daginstitutionerne - nu skulle alle børn op til 5. klasse (0-12 år) tilbage. Der blev holdt et utal af møder henover påsken for at kunne være 100 % klar til at modtage de forventningsfulde børn, samtidig med at alle forældre skulle være betrygget i, at alle sundhedsstyrelsens retningslinjer kunne overholdes. Der blev opmålt, tegnet streger, indkøbt værnemidler og opsat minebånd. Alle medarbejdere var efter en heroisk indsats klar til at modtage børnene og deres forældre ugen efter påske. Åbningen er indtil videre en succes, der vaskes hænder, holdes afstand og afsprittes og vigtigst af alt. Det lader til at børnene trives og nyder at være tilbage i fællesskabet på trods af de nye rammer. Bekymringen om hvorvidt Sundhedsmyndighedernes krav kan efterleves når flere børn vender retur til f. eks. dagtilbud er dog at spore. Derfor følger vi som politikere godt med i spørgsmålet vedr. kapaciteten.