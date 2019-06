Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Danmark vort Fædreland - Køge min fødeby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Danmark vort Fædreland - Køge min fødeby

LørdagsAvisen - 05. juni 2019 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære læser!

Når man er så privilegeret, at have haft besøg af Hendes Majestæt Dronningen i forbindelse med Hendes sommertogt med Kongeskibet Dannebrog - er det naturligvis noget ganske særligt.

Både for os borgere i Køge Kommune - men naturligvis også for Køge som by og institution. Det har været et par særlige dage og særligt stolt bliver man over den enorme venlighed, gæstfrihed og imødekommenhed alle borgere udviste overfor Hendes Majestæt Dronningen. Det var helt enestående. Det viser med alt tydelighed, at vi i Køge Kommune har et unikt sammenhold fra nord til syd samt fra øst til vest.

Ligeledes fejringen og åbningen af Køge Nord Station ved BaneDanmark og med indvielse af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik gør en stolt.

Køge Nord Station er en fortælling om udbyggelsen af Køge Kommune som regionalt kraftcenter, der forbinder hele området med både ind- og udland. Med direkte adgang til S-tog eller hurtigtog mod København samt Jylland og Europa - bliver det lettere for rejsende, pendlere samt gods, at flytte sig fra - men især: At flytte sig til Køge.

Det er således med stor ære og respekt, at Hendes Majestæt Dronningen samt Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik har besøgt Køge og er stolt over vi i Danmark har et Kongehus der repræsenterer Danmark så flot - både i ind- og udland.

Er samtidig glad og stolt over at leve i et demokrati som Danmark. Der er lande ikke langt herfra - hvor demokratiet ikke er en selvfølge. Demokratiet skal vi værne om og kæmpe for. I skrivende stund kendes valgresultatet af Folketingsvalget ikke - men uanset udfald og resultat skal lyde et tillykke til jer der havde mulighed for, at afgive jeres stemme samt til de partier der har fået ansvaret for Danmark.

Pas godt på det. Det er dyrebart, og der findes kun et af slagsen.

Ken Kristensen

Gruppeformand

Venstre i Køge