Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Budgetforhandlingerne var udfordrende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Budgetforhandlingerne var udfordrende

LørdagsAvisen - 24. oktober 2019 kl. 11:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkepartis to medlemmer i Køge Byråd skriver denne klumme sammen, idet vi nu i to hele dage har siddet i budgetforhandlinger omkring budget for 2020-24. Vi ville gerne benytte denne klumme til at kunne skrive om udfaldet af disse budgetforhandlinger, men i skrivende stund, er vi desværre ikke nået helt på plads, og det ser ikke ud til, at vi når det, inden LørdagsAvisens redaktionelle deadline.

Derfor kan I som læsere helt sikkert finde budgettet et andet sted i mediestrømmen og se, hvad der kom ud af forhandlingerne.

Det har været nogle lange dage fra tidlig morgen til sen aften, og alle partier forsøger at få sit fingeraftryk på forhandlingerne. Det er helt tydeligt, at der er forskel på de politiske partier, og at vi trækker i hver sin retning. Hos Dansk Folkeparti har vi naturligvis fokus på vores kerneområder som jo er ældrepolitikken og fokus på de svage, men naturligvis også på børne- og skolepolitikken. Vi vil også gerne arbejde videre med de tiltag som vi har startet op ved sidste budget, og vi kan med god samvittighed sige, at vi er meget tilfredse med det resultat som nu foreligger. Alle har strakt sig for at arbejde imod et fælles mål, som er tilfredsstillende, og alle har haft en konstruktiv tilgang til budgetforhandlingerne.

Der er ingen tvivl om, at vi arbejder på at sikre de nødvendige tiltag på de to områder hvor vi er har udvalgsformandsposten på henholdsvis Ældre og Sundhed og Kultur og Idrætsområdet. Det handler jo ikke kun om året 2020, men også om fremtiden i overgangsårene frem til 2024. Her er det vigtigt at have en plan og holde næsen i sporet. Vi ønsker ikke at blive overhalet indenom af partier der måske har en anden plan på netop disse områder. Herudover har vi også alle de områder hvor vi ikke nødvendigvis sidder i selve udvalget. Her skal vi huske at vi også repræsenterer vores vælgere. Budgetforhandlingerne er netop der vi har muligheden for det.

Det ser ud som om, uden at sige for meget, at budgetforhandlingerne bevæger sig mod nogle kærkomne renoveringer, men også nye tiltag i forhold til nybyggeri, som af det samlede byråd findes ganske nødvendige. Dem hilser vi velkomne som et ansvarligt tiltag som er nødvendigt for Køge Kommune.

Men selvom det ser ud til at vi nu skal underskrive et mere acceptabelt budget end sidste år, så er det desværre ikke ensbetydende med at der stadig ikke er mørke skyer som lurer i horisonten. Derfor har vi også været nødt til fortsat at polstre os mod de udfordringer som måtte komme. Næste år går regeringen i gang med et nyt lovforslag omkring en ny model for kommunal udligning. Hvor mon vi ender der?

Men samlet set er vi begge overbeviste om at Køge Kommune kommune står overfor en positiv fremtid, hvor der er behov for et Dansk Folkeparti som stadig har fokus på de emner, som vi ved er vigtige for vores vælgere.

Bent Sten Andersen (DF),

1. Viceborgmester og formand for ældre- og sundhedsudvalget

og

Anders Ladegaard Bork (DF), formand for kultur- og idrætsudvalget