Politikeren har ordet: "Alle er idioter!!! Eller er vi ude ad trit?"

LørdagsAvisen - 05. april 2018 kl. 10:56

Vi lever i en tid, hvor vi kan vi få ting til at ske hurtigt. Via mobiltelefonen kan vi optage lån, bestille vinduespudsere og stort set få alt leveret til døren. Det skaber en - ikke uberettiget - forventning om, at tingene i samfundet bare glider i olie. Når vi så møder det offentlige, er det nogle gange som om, at olien er væk. Tandhjulene virker gamle og går ikke altid i hak første gang. Det skaber en mistillid over for både det offentlige og også de offentligt ansatte.

Når frustrationen er ved at toppe, så søger vi hen, hvor vi i det mindste får en reaktion, nemlig de altid tilgængelige sociale medier. Her kan vi undres, kalde dem, som sidder og betjener de gamle tandhjul, for idioter, uden nogen hverken bliver klogere eller for den sags skyld får løst den opgave, som udløste frustrationen.

Man kunne skrive lange klummer om, at det er fordi, at kommunen eller staten ikke er udsat for konkurrence og derfor ikke har incitament til at få tingene til at glide i olie og gøre det til en god oplevelse, lige som når vi får leveret friske grøntsager hjem til.

Sandheden - og opgaven de næste år - er at lære og kopiere, hvordan disse private velolierede tilbud gør, og hvordan de er nået til at levere den "wow service", som vi nu er blevet forvænt med. Vi skal i gang med at kortlægge ,hvad der sker, når man som borger henvender sig for at få en ydelse, og hvad er det næste, der sker? Bliver ens ansøgning skrevet ud, lagt i en bunke, for så at bliver set på af en ny sagsbehandler? Er der lovgivning, der bremser kommunen i at kunne give et svar? Mangler der nogle automatikker, eller har man ad åre påført sig noget unødvendigt bureaukrati, som skal væk?

Det bliver et arbejde, som et bredt byråd skal samle sig om for at kunne få Køge Kommune til at levere en velolieret "wow service". Det kan virke meget uoverskueligt, for i skrivende stund er der ikke nogen, der kan sige hvor mange forskellige ydelser, der reelt udstilles til borgere, virksomheder og foreninger af kommunen.

Men ved at tage rejsen fra borgernes perspektiv skridt for skridt og få kortlagt ydelserne, vil vi kunne få et klart billede af, hvor vi kan digitalisere nogle arbejdsgange, hvor der er selvskabt bureaukrati, der skal fjernes, hvor det er lovgivning eller noget fjerde. Det vil tage tid, før de kommunale ydelser kører i olie som grøntsagskasseleveringen og i trit med os borgeres forventninger. Indtil da må man forvente, at vi bliver kaldt idioter... Det lever vi med. (alternativt til 'Det lever vi med' kunne være 'Men det skal ske sjældnere og sjældnere')

Jeppe Lindberg

Liberal Alliance