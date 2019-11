Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: AULA - 3 låse på hoveddøren men hvad med bagdøren? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: AULA - 3 låse på hoveddøren men hvad med bagdøren?

LørdagsAvisen - 03. november 2019

I disse uger udskiftes det gamle "Forældreintra" med det nye AULA over hele landet.

AULA er et system der med tiden vil komme til at indeholde en mængde data om alle børn der har gået i den Danske folkeskole og yderligere en mængde data om de ansatte i folkeskolen.

Op til skiftet fra Forældreintra til AULA har der lydt mange kritiske røster om systemets evner til at håndtere kommunikationen imellem skole og hjem, de interne procedurer i skolernes dagligdag og meget mere, men knapt så meget om sikkerheden for de data en stor del af befolkningen nu overlader til systemet.

Det er jo ikke småting systemet om kort til vil rumme om de mange børn og voksne - i et eller andet omfang vil man formodentlig kunne finde oplysninger om alt om særlig hensyn på lejrskoler, behov for specialundervisning, faglige konflikter i lærergruppen etc. Nu er jeg ikke teknisk specialist i AULA men reelt er det nok kun fantasien der sætter grænser for hvilke oplysninger man ad åre vil kunne finde i systemet.

Hvordan er alle disse meget personlige data så sikret vil man helt naturligt spørge? Spørgsmålet har mig bekendt været stillet til de ansvarlige for AULA og svaret har været at man kunne være fuldstændig tryg! Man kunne være helt sikker på at systemet lever op til EU's persondataforordning også kendt som GDPR og i øvrigt var sikret på alle tænkelige måder, krypteret osv.

Men hvad hjælper det at sætte tre låse på hoveddøren hvis bagdøren står pivåben?

Hvis jeg er korrekt informeret har man, sikkert af økonomiske årsager, valg en løsning hvor alle disse data befinder sig ude i "skyen" håndteret af et amerikansk firma. I praksis befinder dataene sig nok på nogle fysiske servere et sted i Europa men når det kommer til stykket, har det ingen reel betydning - desværre. Efter terrorangrebene i USA i starten af 00'erne indførte amerikanerne en såkaldt PATRIOT Act , et lovkompleks der blandt meget andet kræver at de amerikanske spiontjenester skal have adgang "bagdøre" til alt der håndteres af amerikanske firmaer hjemme såvel som ude i verdenen.

Fra lækkede dokumenter vi nu at disse tjenester faktisk sidder og underholder sig med at snage i stærkt personlige oplysninger som intet har med sikkerheden for den amerikanske befolkning at gøre men nå nu dataene er der så ...... en rigtig ubehagelig tanke at ens barns diagnose kan ende som underholdning for nogle "spioner" et sted i USA! En anden side af samme problematik er nok så konkret at ting man har gennemgået i sin barndom kan blive en del af sagsbehandlingen hvis man på et tidspunkt vil søge visum til USA - temmelig skræmmende!

Løsningen må være at AULA sættes på pause og man hurtigst muligt finder en løsning hvor børn og voksnes data opbevares i Danmark styret af et dansk firma og fuldstændig sikret imod disse "bagdøre" hvor fremmede magter kan snage i vores data.

Niels Rolskov

Gruppeformand Enhedslisten De Rød/Grønne

Kommunalbestyrelsen i Køge Kommune