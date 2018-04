Politikere engagerer sig i Hummerprojektet

Køges borgmester Marie Stærke træder ind i projektet Hummerens præsidium i stedet for den afgåede borgmester, Flemming Christensen, og byrådets repræsentant i Foreningen Hummerens bestyrelse, Erik Swiatek, er på opfordring af kultur- og idrætsudvalget blevet på denne post i de næste fire år, der på alle måder bliver afgørende for projektets videre skæbne.

"Jeg glæder mig meget til at blive en del af det spændende og ambitiøse projekt, som byggeriet af Hummeren er. Vi står lige nu over for en afgørende fase, hvor vi finder ud af, om projektet kan realiseres. Sker det, er jeg er sikker på, at byggeriet bliver en stor gevinst for Køge, når det går i gang på Køge Marina," siger borgmester Marie Stærke.