Koncerten med Madsen, Møller og From gennemføres på Køge Gymnasium. Foto: PR

Planen er klar: Se den nye koncertplan efter Teaterbygningens lukning

LørdagsAvisen - 16. oktober 2019 kl. 12:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en uges intenst planlægningsarbejde er det lykkedes Musikforeningen Bygningen at redde foreningens koncertplan for det næste halve år. Hele koncertprogrammet gennemføres som planlagt med en enkelt undtagelse, selvom Køge Kommune i sidste uge besluttede at lukke den store teatersal, hvor mange af foreningens koncerter bliver afviklet.

Lukningen kom med få dages varsel, fordi en bygningsrapport har vist, at taget på Teaterbygningen er så tæret, at det er nødvendigt med en renovering med det samme. 22 koncerter og shows gennemføres som planlagt, nogle af dem i andre sale eller haller, mens bare en enkelt koncert, DR Big Bands julekoncert 'Merry Christmas, Baby', må aflyses.

"Vi har mødt fantastisk velvillighed og hjælpsomhed overalt, og foreningens kunstneriske leder har ydet en kæmpestor indsats, for at få omplaceret koncerter og shows. Det er et stort, komplekst puslespil, der involverer nye spillesteder, bookere, kunstnere, lyd, lys, logistik og meget andet. Det er en meget tilfreds formand, der kan konstatere, at alle koncerter på nær en enkelt gennemføres som planlagt," siger Musikforeningen Bygningens formand, Jesper Friis.

En del af koncerterne gennemføres i Musikcaféen på 1. sal i Teaterbygningen. Musikcaféen bliver nemlig ikke påvirket af ombygningen. Andre koncerter og shows gennemføres på enten Køge Gymnasium, i Køgehallerne, på Tapperiet eller på Theilgaards i Den Hvide By. Alle har udvist stor hjælpsomhed.

Nogle af Bygningens arrangementer er allerede udsolgte. Det gælder bl.a. de to stand-up-shows med Anders 'Anden' Matthesen, hvor der er solgt i alt 800 billetter til to shows. De gennemføres i Køge Gymnasiums gamle festsal. Det gør koncerten med Johnny Madsen også, her er der solgt godt 400 billetter. Koncerten med Jacob Dinesen er også udsolgt, her er der solgt 600. Koncerten gennemføres i Køgehallerne. Også Folkeklubben, der er udsolgt med 600 solgte billetter, flyttes og afvikles i stedet for på Tapperiet.

"Jeg håber, at publikum og kunstnere bærer over med, at vores koncerter og shows gennemføres nye steder. Alle, der allerede har købt billet, får besked fra vores billetpartner Ticketmaster, hvor deres koncert gennemføres, ligesom vi naturligvis vil sende nyhedsbreve ud til vores medlemmer. Er man i tvivl, må man tjekke vores hjemmeside www.bygningen.dk, hvor det vil fremgå, hvor koncerten afvikles. Dem, der har købt billet til DR Big Band, vil naturligvis få deres penge refunderet fra Ticketmaster", siger Jesper Friis.

Koncerten med DR Big Band, der skulle have fundet sted 29. november på Teaterbygningen er den eneste koncert, der må aflyses.

"Koncerten er for svær og dyr at flytte, fordi der er så mange musikere, der skal deltage. Der er tale om et relativt omfattende lydarbejde, som vi ikke kan etablere andre steder end i Teaterbygningens store sal, hvor alt det nødvendige lydudstyr i forvejen er til stede", siger Jesper Friis.

Flytningen af koncerter og shows kommer til at påføre Musikforeningen betydelige ekstraudgifter til lokaleleje, lyd, lys og anden logistik.

"Vi har ikke gjort ekstraomkostningerne endeligt op, men det bliver betydelige beløb. Nogle af de nye koncertsteder skal naturligvis have betaling for leje og rengøring af lokalerne, ligesom der skal hyres folk ind til at bygge scener, lave lyd og der skal sørges for forplejning til publikum og kunstnere", siger Jesper Friis.

Det nye program:

24. oktober kl. 20.00: Jazz på Svenska/Jan Lundgreen og Georg Riedel - Musikcaféen

25. oktober kl. 20.00: Humørexpressen - Musikcaféen

31. oktober kl. 19.00: Torben Chris - Theilgaards

2. november kl. 20.00: Jacob Dinesen - Køgehallerne

8. november kl. 19.00: Anden bringer ud/Anders Matthesen - Køge Gymnasium

8. november kl. 21.30: Anden bringer ud/Anders Matthesen - Køge Gymnasium

15. november kl. 20.00: Camille Bertault og Thomas Fonnesbæk - Musikcaféen

15. november kl. 20.00: Alberte Winding - Theilgaards

16. november kl. 20.00: Blues Explosion - Theilgaards

21. november kl. 20.00: Madsen, Møller og From - Køge Gymnasium

22. november kl. 20.00: Folkeklubben - Tapperiet

28. november kl. 20.00: Cajun Kaffebar - Musikcaféen

18. januar kl. 20.00: Emil de Waal og Gustav Ljunggren - Musikcaféen

31. januar kl. 20.00: John Scofield - Tapperiet

1. februar kl. 20.00: Claus Hempler - Tapperiet

8. februar kl. 20.00: Beatophonics - Theilgaards

13. februar kl. 20.00: Omar Marzouk - Theilgaards

14. februar kl. 20.00: Jesper Thilo Kvartet - Musikcaféen

15. februar kl. 12.00: Køge Blues Festival - Theilgaards

21. februar kl. 20.00: Signe Svendsen - Theilgaards

27. februar kl. 20.00: Cajun Kaffebar - Musikcaféen

28. februar kl. 20.00: Michelle Birkballe - Theilgaards