Planen er klar: Nu kan Køges første krydstogtskib bare komme

LørdagsAvisen - 26. juni 2019

Luksuskrydstogtskibet Seabourn Ovation ankommer lørdag 6. juli klokken 7, og på havnen står Køge Havn og turistbureauet VisitKøge, som er en del af Connect Køge, klar til at byde skibet med de 700 passagerer og 400 besætningsmedlemmer velkommen. Passagerne består fortrinsvis af velhavende, amerikanske turister i alderen 40+, som rejser efter autentiske og historiske oplevelser, hvilket Køge kan danne de perfekte rammer om.

Det 210 meter lange nybygget, luksuskrydstogtskib lægger til kaj i det nye havneområde. Her får passagerne stillet shuttlebusser til rådighed. Busserne kommer til at køre i pendulfart mellem havneområdet og Køge midtby, så gæsterne nemt kan komme ind til byen.

I samarbejde med touroperatør DMC Denmark er der også planlagt en byvandring for skibets gæster, så de får rig mulighed for at opleve og se byens smukke bymidte med alle dens hyggelige baggårde og spændende butikker.

Formålet, med at få skabt en festlig dag, er at give gæsterne en stor oplevelse samtidig med, at det gerne skulle bane vejen for Køge som en mere fast krydstogtdestination.

"Vi har arbejdet benhårdt på at få planlagt en spændende dag for krydstogtgæsterne, og ikke mindst Køges borgere og besøgende ude fra. Køge er en dejlig by, som rummer alt det, krydstogtgæsterne ofte går efter - historie, autenticitet og mulighed for shopping-turer. Det er firmaet SDK Cruise, der har fået Køge på Seabourn Ovations liste over destinationer, og de arbejder på at få flere krydstogtskibe til Køge. Allerede nu er der planlagt et nyt besøg i 2020. Så nu gælder det bare om at få vist Køge fra sin allerbedste side ved begge besøg, så rederierne fremover ser Køge som en vigtig krydstogtdestination," fortæller Ulla Dahrup fra Connect Køge.

Seabourn Ovation ankommer lørdag morgen kl. 7.00 og sejler videre kl. 17.00. I de 10 timer skibet ligger i Køge Havn, kan borgere og besøgende nyde det flotte syn af skibet fra Køge Marina og Søndre Mole. Får man lyst til at opleve Køges hyggelige stemning, har butikkerne åbent til kl. 15.00, og der er Torvedag på Køge Torv helt til kl. 15.30. Her fyldes Torvet med boder med alverdens lækkerier fra byens butikker og med en stemning, som altid er i top.

Når skibet skal af sted igen, har Køge Handel, Køge Havn og Connect Køge planlagt en farvelfest på Søndre Mole med flag og musik.

"Vi har fokus på at gøre dagen så hyggelig og begivenhedsrig som muligt. Vi har derfor arrangeret en vinke farvelfest på Søndre Mole, hvor der bliver delt flag og balloner ud til børn og voksne. Samtidig kommer bandet RockaChillies og giver den gas, mens der vinkes farvel til krydstogtskibet, når det sejler ud af Køge Havn. Det er jo en stor begivenhed, når byen får besøg af et krydstogtskib, så vi håber, at rigtig mange kommer til byen - både for at se skibet og for at opleve byens butikker og vores hyggelige Torvedag," fortæller Katja Jensen fra Køge Handel.

Man kan vinke farvel til skibet på Søndre Mole fra kl.16.30 - 17.30.

Der vil blive delt gratis balloner og flag ud til børn og voksne.

Bandet RockaChillies kommer og spiller, mens der vinkes og krydstogtskibet sejler ud af Køge Havn.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at komme om bord eller tæt på skibet når det ligger langs kaj.