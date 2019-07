Per Rud: Vi skal være med til at præge toppen

"Jeg synes vi har god grund til at stille nogle forventninger til sæsonen, som jo bliver lidt speciel, idet der kun skal findes én oprykker til Superligaen, mens der til gengæld rykker tre hold ned i 2. Division når vi slutter sæsonen i maj måned. Så det er om at komme godt med fra start - både for at komme med helt frem i førerfeltet - og ikke mindst for at få taget god, solid og betryggende afstand til den nederste del af rækken, så vi ikke skal gå og nervøst skæve til den. Med tre nedrykkere skal der nok blive masser af drama om at undgå de tre sure pladser", siger HB Køges sportsdirektør Per Rud til LørdagsAvisen.