Per Rud: Sikkerheden har første prioritet

"Det er vi naturligvis rigtigt ærgerlige over. Spillerne elsker at selvfølgelig at spille foran sit eget publikum, og især når holdet leverer en flot kamp som i fredags er det ekstra ærgerligt. Men - sikkerheden har første prioritet, det er en rigtigt alvorlig situation vi befinder os i, og vi må give vores bidrag til at få afviklet situationen bedst muligt. Det kommer selvfølgelig til at koste klubberne dyrt. Nu venter jeg spændt på at se, hvad der kommer af hjælpepakker, før vi begynder at gøre nogen som helst status på noget. Spillerne træner fortsat godt videre og er fuldt fokuserede på den næste opgave der venter i aften, torsdag den 12. marts, hvor vi står over for en meget vigtig "seks-points-kamp" mod Hvidovre IF. Sejren mod Vendsyssel har givet masser af selvtillid, men vi er allesammen klar over, at det bliver en svær kamp. Den skal bare have fuld skrue fra start - så tror jeg på at vi kan sætte tre nye points ind på kontoen og dermed skabe en god afstand til de tre nederste pladser i tabellen" siger HB Køges adm. direktør Per Rud til LørdagsAvisen.