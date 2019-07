Send til din ven. X Artiklen: Passager: Bus 103 er vores livline til verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Passager: Bus 103 er vores livline til verden

LørdagsAvisen - 04. juli 2019 kl. 06:05 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bus 103 er fuld af bekymrede passagerer for tiden, for budgetlægningen for næste års kommunale økonomi er i fuld gang, og det ser ikke ud til, at den servicebus, som flere af passagererne opfatter som en livline til omverdenen, kører videre efter nytår.

Buslinje 103 bliver nedlagt som følge af det omkring 60 millioner kroner store sparekrav, som byrådet skal opfylde for at sikre balance i økonomien, men det kommer til at ramme mange af bussens faste passagerer urimeligt hårdt. Det mener en af dem, Bjarne Guldmann, der bor i Hastrup, og som peger på, at der er en stor andel af ældre og handicappede, der bruger servicebussen.

"Da jeg kørte med bussen i lørdags var der seks passagerer med rollator, som fik hjælp af chaufføren til at komme ind og ud af bussen. Mange af passagererne er ældre og handicappede, og dette er den eneste bus, der betjener Køge torv, hvor banker, kommune og bibliotek ligger. For mange er der tale om en livline til omverdenen," siger Bjarne Guldmann.

Bus 103 er en servicebus med en køreplan, der er begrænset til formiddagstimerne og de tidlige eftermiddagstimer, og nedlæggelsen af den vil ifølge kommunens beregninger give en besparelse på 1,3 millioner kroner.

"Linjen kører stort set parallelt med andre buslinjer. Linjen havde cirka 25.000 påstigere i 2018 - til sammenligning udgør dette 1,2 procent af påstigerantallet på linje 101A, som kører parallelt med store dele af linje 103. Linje 103 er en såkaldt servicebus, hvor chaufføren kan hjælpe passagerer med på- og afstigning," lyder det blandt andet i budgetmaterialet.

Bjarne Guldmann sår dog tvivl om, hvorvidt byrådets teknik- og ejendomsudvalg, der har behandlet sagen, har de rigtige oplysninger om antallet af passagerer.

"Man kan se, hvor mange billetter, der bliver solgt, og hvor mange der bruger rejsekort, men over 80 procent af passagererne kører med månedskort eller kvartalskort, og det bliver jo ikke registreret," fremhæver Bjarne Guldmann, der mener at alternativet i form af Flextransport bliver for dyrt for de fleste.

Kræver stor pose penge

Ifølge formanden for byrådets teknik- og ejendomsudvalg, Erik Swiatek (S), har kommunen dog foretaget konkrete passagertællinger på ruten, og det er blandt andet dem, man læner sig op ad, når man vil spare busruten væk næste år.

"Vi har kigget meget på, hvordan vi generer færrest muligt mennesker med de besparelser, vi skal gennemføre, og der skal komme en rigtig stor pose penge fra Christiansborg, hvis vi skal ændre denne beslutning," siger han med henvisning til, at de endelige forudsætninger for næste års kommunale økonomi endnu ikke er på plads.

"Bus 103 er en servicebus, der kun kører i Køge, og der er busser til stationen, som er lige så tæt på rådhuset, som Torvet er. Derfor er vores vurdering i udvalget, at bussen ikke er en nødvendighed, men at det nærmere handler om bekvemmelighed for de relativt få borgere, der bruger den," siger Erik Swiatek om beslutningen, som et enigt udvalg i øvrigt står bag.

Søren Brask (V) bakker således også op om beslutningen, selv om han anerkender, at den medfører en udfordring for nogle af passagererne.

"Vi er et ansvarsbevidst parti, der overholder de økonomiske aftaler, men vi anerkender, at nogle ældre vil få sværere ved at komme rundt ved en nedlæggelse af busruten, og hvis der sker ændringer vores økonomiske forudsætninger for næste år, så er vi klar til at kigge på det igen," siger Søren Brask.