På pension efter 50 år på Junckers

Torben Lerbech Jensen, der er uddannet kemiingeniør, blev efter militærtjenesten i artilleriet ansat på Junckers i Køge. Lerbech havde været i laboratoriepraktik på Junckers under studiet ligesom hans hovedopgave blev udført i samarbejde med Junckers. Ansættelsen på Junckers var også på laboratoriet, som for 50 år siden var stort med 35 ansatte, men Lerbech blev hurtigt udpeget til at forestå effektivisering af dette. Ikke længe efter fik Lerbech ledelsesansvaret for teknisk afdeling og laboratoriet, og hurtigt kom dette til også at omfatte miljøområdet, specielt spildevandsudledning fra papirmassefabrikken. Han stod også for firmaets omfattende inddæmningsarbejder, der fordoblede Junckers-arealet i Køge.