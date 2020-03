Artiklen: Overblik over corona-aflysninger i Køge - opdateres løbende

Overblik over corona-aflysninger i Køge - opdateres løbende

Vi forsøger at samle et overblik på denne liste, som vil blive opdateret løbende. Kender du til et udsat eller aflyst arrangement, så send meget gerne en melding om det på mail: kmc.redaktion@sn.dk.