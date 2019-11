Se billedserie Tilde Morin fra Simklubben Laxen (skammel 2) og Naya Modin Thomsen fra Køge Svømmeklub klar til sidste heat i finalen i 50 fri for senior og junior svømmere. Foto: Kit Siebken.

Send til din ven. X Artiklen: Over 500 svømmere deltog i Køge Open 2019 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Over 500 svømmere deltog i Køge Open 2019

LørdagsAvisen - 27. november 2019 kl. 16:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden var Køge Svømmeklub for 29. gang vært for Køge Open i Køge Svømmeland og Herfølge Svømmehal.

Blandt de omkring 550 deltagende svømmere, havde i alt fire færøske og svenske klubber taget turen til Køge.

En af disse klubber var Simklubben Laxen fra Halmstad i Sverige.

"Jeg var her første gang for mange år siden. Da var jeg ret ny konkurrencesvømmer. Hallen og hele arrangementet virkede kæmpestort på mig dengang", fortæller Tilde Morin på 17 år fra SK Laxen på spørgsmålet om, hvorfor hun var taget til Danmark for at deltage i Køge Open.

Hun tog gode minder med hjem til Sverige dengang.

"Jeg husker tydeligt, hvordan det gjorde indtryk på mig at være afsted til noget stort sammen med de andre. En af de store svømmere, som jeg så op til, klappede mig på skulderen og ønskede mig held og lykke, inden jeg skulle i vandet. Det var så vildt for mig at han kendte mit navn. Alle hepper på hinanden", fortalte hun under stævnet til Kit Siebken fra Køge Svømmeklub.

I dag er Tilde Morin tilknyttet det svenske svømmelandshold og svømmer i Stockholm, langt fra Halmstad.

Så Køge Open virker ikke helt så stort mere. Det er heller ikke meget hun er afsted med sin klub. Det skal passe ind i landsholdstræningen. Men det betyder meget for hende at få muligheden for at være med til et stævne hvor alle klubbens konkurrencesvømmere fra 11 år og opefter kan deltage.

"Det er vigtigt for mig at være afsted som en del af klubben. Jeg vil rigtig gerne have, at de yngre svømmere stadig ser mig som værende en del af klubben, selvom jeg ikke kommer der til daglig. Det gjorde enormt stort indtryk at være afsted på den måde, da jeg var yngre. Den oplevelse jeg fik den gang vil jeg gerne værre med til at give til de yngre svømmere i klubben", fastslår den unge svenske landsholdssvømmer.

At de svenske gæster er glade for Køge Open glæder i Køge Svømmeklub.

"Når vi kan lave et arrangement som dette, er det på grund af de frivillige. Frivilligheden i Køge Svømmeklub er stor, mangfoldig og stærk. Mere end 100 frivillige har brugt over 1.200 timer op til og under stævnet. De knokler med at holde to haller og to overnatningssteder kørende, og holde svømmere, trænere, holdledere og dommere mætte og glade", siger klubchef Jan Hansen.

Køge Svømmeklub er allerede begyndt planlægningen af næste års Køge Open. Og det med lidt ekstra kriller i maven. For næste år har arrangementet 30. års jubilæum. Og det skal selvfølgelig fejres på behørig vis.pm