Over 19 mio. kr. adskiller den dyreste og billigste villa til salg i Køge Kommune

Uanset dit ståsted på boligmarkedet er der i stort set alle kommuner mulighed for at finde noget for enhver smag og pengepung.

"I toppen af listen finder vi de kommuner, som generelt har en høj kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse, men hvor man samtidig også finder de absolut dyreste huse i landet, som både emmer af luksus og ligger nær ved kysten. Det gælder nordsjællandske kommuner som Rudersdal og Lyngby-Taarbæk. Men samtidig finder vi også Svendborg på listen over de største prisspænd. Her er det igen vandet og antal kvadratmeter, der trækker prisen op, da man i øjeblikket kan købe den gamle søfartsskole med udsigt over Svendborgsund", siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.