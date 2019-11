Erhvervskonsulent Mette Lerdorf, Connect Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Opstartsseminar skal sikre nye iværksættere en god start Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opstartsseminar skal sikre nye iværksættere en god start

LørdagsAvisen - 15. november 2019 kl. 06:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan være mange tvivlsspørgsmål i forbindelse med opstart af en virksomhed. Lige fra at skulle vælge den rigtige virksomhedsform, skat og moms til, hvordan livet som iværksætter mon bliver. Connect Køge lancerer derfor et opstartsseminar med tre oplæg, som indeholder information om, hvordan nye virksomhedsejere kommer sikkert igennem opstartsprocessen og får skabt et stærkt fundament for virksomheden. Der vil være fire seminarer om året, og det første finder sted 19. november kl. 15.00-17.30 på Galoche Allé i Køge.

"Opstartsseminaret skal være med til at klæde nye iværksættere på til livet som selvstændige. Der er både mange udfordringer og mange muligheder som iværksætter. Og det kan være svært at navigere i som for eksempel, hvor starter man, og hvad er vigtigt at fokusere på i opstartsfasen. Med opstartsseminaret sikrer vi, at iværksættere får den nødvendige viden til at kunne vælge den rette retning for dem, og de kommer godt fra start," siger erhvervskonsulent Mette Lerdorf fra Connect Køge.

Connect Køge har sammensat et solidt program med tre oplægsholdere, der giver en all-round introduktion til livet som selvstændig. Samtidigt bliver der mulighed for at møde andre iværksættere og skabe netværk med de andre deltagere.

Første oplægsholder på banen bliver erhvervskonsulent Mette Lerdorf fra Connect Køge. Her får deltagerne indblik i, hvordan man som iværksætter får skabt det bedste fundament for sin nye virksomhed, hvad der skal til for at øge chancen for virksomhedens overlevelse, og hvordan man som iværksætter kommer på markedet med den bedste version af sit produkt.

Næste oplægsholder bliver Jan Drøscher fra Censea Consulting, som til daglig arbejder med bogholderi og økonomisk rådgivning for virksomheder. Med hans oplæg kommer deltagerne rundt om emner som skat, moms og bogføring, som er vigtig viden i forbindelse med opstart af en virksomhed.

Sidst, men ikke mindst bliver deltagerne præsenteret for Jesper Køppen Fenger-Mieritz fra DreistStorgaard Advokater, som med sit oplæg giver et godt indblik i valg af virksomhedsform, kontrakter og markedsføringsloven.

Seminaret er for nye iværksættere, og dem som overvejer at starte som selvstændige og er et supplement til Connect Køges 1-1 iværksættervejledninger. Med seminaret sikres iværksætteren at blive klædt godt på til livet som selvstændig allerede fra første møde hos Connect Køge. Hvis behovet melder sig, vil der efterfølgende være mulighed for at booke 1-1 vejledninger, som finder sted fredage hver anden uge.

Det er gratis at deltage på seminaret, men kræver en tilmelding på hjemmesiden under arrangementer.