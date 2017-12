Jonas Orby og Køge sikrede sig to vigtige points i topopgøret mod IF Stadion. Arkivfoto: hj

Oprykningskurs: Køge Håndbold øgede sit forspring i 2. Division

LørdagsAvisen - 13. december 2017

Køgehallen dannede lørdag eftermiddag ramme om topopgøret i herrernes 2. Division Pulje 3 mellem førerholdet Køge Håndbold og rækkens nummer to, IF Stadion, der kom til Køge med fem points op til hjemmeholdet der kun havde sat et enkelt point til i sæsonens 10 kampe.

Det er fortsat status, eftersom Køge vandt en intens kamp med masser af gnist fra begge mandskaber med 31-25 efter at have været bagud 12-14 efter de første 30 minutter. Ikke færre end tolv 2 minutters udvisninger - heraf 9 til gæsterne - vidner om at der blev gået til stålet fra begge sider i alle 60 minutter.

De to hold fulgtes pænt af frem til midten af anden halvleg, hvor Køge kom foran 26-21, men IF Stadion ville give op, og fik skabe ny spænding om resultatet ved at reducere til 24-26 med lidt mere end syv minutter tilbage at spille. Men så slog hjemmeholdets ukuelige sejrsvilje igennem, og holdet trak fra gæsterne og sikrede sig en resultatmæssig sikker sejr på seks overskydende kasser.

Med sejren bragte Køge sig hele syv points foran IF Stadion inden 12. og sidste spillerunde i første halvdel af sæsonen.

Køge slutter 2017 af med en ny hjemmekamp fredag aften den 15. december kl. 18.00, hvor TIK Tåstrup kommer på besøg i Køgehallen.

Efter kampen går Køge-truppen på en velfortjent jule- og nytårsferie inden holdet straks i det nye år genoptager forberedelserne til anden halvdel af sæsonen, der indledes med et opgør mod Roskilde Håndbold søndag den 7. januar kl. 17.15 i Herfølgehallen.

Forhåbentligt det første af de sidste 12 skridt mod en oprykning til og et gensyn med 1. Division.

Køge-holdet er videre til 4. runde i årets pokalturnering, Santander Cup. Holdet kom ganske smertefrit videre fra 3. runde, eftersom modstanderen HVI Himmelev fra 3. Division sendte afbud til kampen, og derfor blev taberdømt 2-0.