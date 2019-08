Duoen Maria og Bea fra tv-programmet X Factor optræder ved årets Campus+ under Køge Festuge, hvor to lokale bands, SIV og MINCE, også går på scenen. Foto: Lasse Lagoni

Oplev Maria og Bea fra X Factor på Torvet

LørdagsAvisen - 29. august 2019 kl. 18:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når op mod 3000 unge i år sætter kursen mod midtbyen i Køge på Køge Festuges fredag for at deltage i Danmarks største læringsfestival, CAMPUS+, bliver det med fællesskaber som et af nøgleordene. Årets event handler således om alle facetter af ungdomslivet, mulighederne, karriere og personlig udvikling. På tværs af alt det spiller fællesskaber en væsentlig rolle.

"Vi ved at fællesskabet, relationerne og accepten af hinandens forskelligheder giver os de kompetencer, der skal til for at danne det hele menneske, forklarer campus-koordinator, Fie Illum Jessen. Hun glæder sig derfor, at musik i år fylder endnu mere end tidligere gennem samarbejde med MGK Sjælland, der er en del af Køge Musikskole.

"Musik er et rigtig godt værktøj til at skabe fælles oplevelser og netop fællesskabet er kernen af CAMPUS+, da det er samhørigheden der bærer uddannelserne. Samarbejdet med MGK Køge er en naturlig forlængelse af CAMPUS+, fordi musik samler mennesker på kryds og tværs, skaber glæde og fællesskab," lyder det fra Campus-koordinatoren, der sammen med de knapt 3000 unge kan se samarbejdet udmønte sig i koncerter med lovende lokale talenter på den musikalske stjernehimmel.

I forbindelse med læringsfestivalen går således SIV og MINCE på scenen for at optræde foran de små 3000 unge. For begges vedkommende er der tale om popmusik, der afsøger hjørnerne af ungdomslivet. På både godt og ondt.

"Der er så mange sider af et ungdomsliv, at det kan være svært at rumme eller sætte ord på, og derfor er det fantastisk, at vi i år kan sætte endnu mere lyd til også. Og det på de unges egne præmisser. Det er CAMPUS+ nemlig også. Vi er der for at give de unge noget med hjem, og måske åbne op for nye fællesskaber, tanker og ideer," siger Fie Illum Jensen.

For både SIV og MINCE er CAMPUS+ ikke blot en unik mulighed for at optræde og teste eget materiale af foran et stort publikum, men også et rygstød fremad i deres musikalske karriere. Honoraret for at optræde går således til et videre forløb på MGK Køge.

Ud over de to lokale kunstnere, så rundes CAMPUS+ af med en allerede etableret duo, der skabte masser af opmærksomhed i forbindelse med årets X Factor. Maria & Bea skubbede til konventionerne for tv-programmet, hvilket gav genlyd hos de unge, mens det delte vandene hos forældrene.

"Musik er en mulighed for at sætte lyd til fællesskaber. Det er det, som er så fantastisk med X Factor, der er et stort fællesskab på tværs af generationer. Midt i det opstod der et nyt fællesskab, som de unge købte ind på. Det skal fællesskaber også kunne. Åbne op for nye og rumme eksisterende, og for os er det vigtigt at CAMPUS+ kan netop dét. Det skal skabe en ramme, som de unge har lyst til at være i og fælles om, fordi det åbner op for refleksion. Det styrker den enkelte, hvilket er en investering, der kommer dem selv til gavn og tifold tilbage til os alle sammen, og dermed også det store fællesskab," forklarer Fie Illum Jessen.