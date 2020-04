Genåbningen af genbrugspladsen i Køge har skabt lange køer de seneste dage. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Opfordring efter kæmpe kø: Vent med at køre på genbrugspladsen

LørdagsAvisen - 08. april 2020

Det er påske og solen skinner. Ligesom alle andre år giver det mange besøgende på genbrugspladsen i Køge, og især i år giver det ekstra mange problemer, da der er stramme reguleringer for adgang til genbrugspladsen for at forhindre smitte med corona-virus.

Efter de seneste dages lange køer ud ad Tangmosevej kommer Køge Kommune nu med en opfordring: Tag ikke på genbrugspladsen i påsken, medmindre det er strengt nødvendigt.

"Når folk holder i kø langt op ad Tangmosevej, så er det et problem for trafiksikkerheden, men det er i den grad også et problem for de erhvervsdrivende, der ligger der. Vi hører fra flere af dem, at deres indkørsler er blokerede, så de ikke kan komme ind og ud, og det duer ganske simpelt ikke," siger Erik Swiatek, der er formand for byrådets teknik- og ejendomsudvalg.

Så hvis det er strengt nødvendigt at tage på genbrugspladsen i påsken, skal du være opmærksom på, at det kan give en bødestraf at holde foran indkørsler og på andre måde holde uhensigtsmæssigt eller farligt. I den forbindelse er der varslet øget politikontrol henover påsken.

Jo færre mennesker, der er på genbrugspladsen, des mindre er smitterisikoen – både for dem der bruger pladsen og for de ansatte. Derfor er der nødt til at være personale til stede for at sikre, at der ikke er for mange mennesker på pladsen samtidigt. Af samme grund vil der fortsat ikke være døgnåbent på genbrugspladserne.