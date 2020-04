Opførslen af støjskærmen ved Bjæverskov er afsluttet

"Selv om der er Coronakrise, er det lykkedes os at opretholde fremdriften i den sidste del af anlægsarbejdet," siger senior projektleder Christian Tolderlund fra Vejdirektoratet. "Vi har naturligvis overholdt alle de nødvendige forholdsregler for at undgå smittespredning på byggepladsen, men det har ikke sinket os, og jeg er meget tilfreds med, at vi kan afslutte arbejdet med støjskærmen inden for tidsfristen."