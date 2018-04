Ølbycentret sættes på den anden ende

Borgmester Marie Stærke åbnede den første workshop, der var planlagt af initiativgruppen for et renere og rarere Ølbycenter. Mere end 80 lokale borgere, virksomheder, institutioner og foreninger deltog aktivt og iderigt med mange gode forslag.

LørdagsAvisen - 30. april 2018 kl. 08:25

En mangfoldig gruppe har taget initiativ til et fælles projekt 'Ølby - Køges nye magnetfelt'. Det er for alle, der bor og færdes i Ølbycentret, og målet er at gøre Ølbycentret til et renere og rarere sted at være.

Det er vel nok første gang i Ølbycentrets historie, at så bred en skare er gået sammen, og det er netop projektets styrke: at alle bakker op på tværs og virkelig gerne vil bidrage til dette.

Borgmester Marie Stærke indledte den første workshop og var ikke i tvivl:

"Det er stærkt gået, når fællesskabet som her går sammen om et fælles projekt, hvor I tager ansvar for det sted, I bor. Nu går en meget bred skare af aktører sammen om at skabe et renere og rarere Ølbycenter. Det er et fantastisk initiativ, som jeg er sikker på, at I får meget mere ud af end glæden ved mindre skrald i omgivelserne - nemlig sammenhold og glæden ved at gøre en forskel. Tak for indsatsen".

Fællesskabet består i bl.a. Køge Kommune, ETK, 'Køge - en ren fornøjelse', Center for Dansk og Integration, Køge Billedskole, Køge Tyrkiske Kulturforening, Køge Private Realskole, Køge Svømmeland, SSP, Ølby Kirke, Helhedsplanen, Køge Bibliotekerne, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard og mange af butikkerne i Ølbycentret.

Der er meget at vinde ved projektet, for Ølbycentret er et travlt knudepunkt for mange mennesker - på vej til skole, job, institution, sport eller når man skal ud og handle.

"Vi kan kun alle drage fordel af et løft til Ølbycentret, og at vi hver især deltager aktivt for at skabe et rarere og renere center. Vi fra kommunens side gør en del, men det bedste resultat får vi, når fællesskabet også tager ansvar og gør sit for at skabe de bedste rammer i centret", siger Erik Swiatek, der er formand for Ejendoms- og Driftsudvalget.

Et af de første konkrete initiativer i projektet er Ølby Festivalen, der løber af stablen den 3. - 5. maj. Programmet er tre dage spækket med aktiviteter og oplevelser, der er blevet til takket være en bred mangfoldighed af borgere, virksomheder, institutioner, foreninger og Køge Kommune.