Ølby Festivalen 2019 er to dage i maj ? 3. og 4. maj ? hvor du og hele familien kan prøve og fornøje jer med de mange planlagte aktiviteter.

Ølby Festival for hele familien

LørdagsAvisen - 28. april 2019 kl. 10:36

Det er andet år i træk, at forretninger, foreninger, private og lokale virksomheder er gået sammen om at arrangere to festlige, farverige dage i Ølbycentret 3. og 4. maj. Stort set alt er gratis, og der er masser at opleve for hele familien.

Festivalen åbnes med en officiel velkomst ved Lissie Kirk (S), formand for byrådets social- og arbejdsmarkedsudvalg, hvorefter musikken spiller op til et festligt børne- og ældreoptog igennem Ølbycentret. Her vil mange af de lokale børnehave- og sfo-børn samt de yngste skoleelever gå med.

Derefter vil alle aktiviteterne drypvis gå i gang. Der er bl.a. skattejagt, børneworkshop med Kaptajn Skrald, klovnerier, ansigtsmaling, E-sport og gaming, fodbold, boksning, skating, DJ's og musik, yoga, grill og ølsmagning, smagsprøver på lækkerier og snacks fra forskellige lande, litteratur-workshop, fotoudstilling samt rundvisning, kor og planteskole i kirken.

For de unge er der også særlige vejledningscafeer, hvor du kan få hjælp og rådgivning om fx uddannelse, bolig og økonomi - og ETK vil stå klar med information og vejledning om Køges nye affaldssortering.

Derudover er der loppemarked, tøjbyttemarked og kunsthåndværkermarked, ligesom du kan nyde forskellig slags dans og koncerter med lokale bands. Alt er gratis, på nær Køge Svømmelands filmaktivitet: se gyserfilmen Dødens Gab fra en badering.

Det er således to dage spækket med spændende aktiviteter fra morgen til aften og for enhver smag.

"Helt i festivalens ånd er det et unikt og mangfoldigt samarbejde mellem mange forskellige interesser, nationaliteter og kulturer, hvor alle bakker op og bidrager til festlighederne. En fantastisk proces, hvor vi i fællesskab har skabt et både stort og alsidigt program. Det lokale engagement og begejstringen for festivalen er med til at styrke sammenholdet på tværs - og alt sammen med Ølbycentret som et trygt og rart samlingspunkt," siger Rikke Willesen fra Dansk Center og Integration (CDI).

CDI udgør sammen med Køge Billedskole og en række frivillige den arbejdsgruppe, der hen over vinteren og i foråret har arbejdet intensivt for at involvere og engagere alle de mange lokale kræfter. En af dem er Lene Jensen, der er formand for beboerforeningen i Ølbycentret.

"Ølby Festivalen er et virkeligt godt initiativ. Jeg bor selv i Ølbycentret, har tidligere haft butik her og kender centret ud og ind. Det er godt for alle, der bor og færdes her, at vi mødes på tværs om de ting, vi hver især interesserer os for og brænder for. Det er med til at åbne døre og åbne vores øjne for hinanden," siger hun.