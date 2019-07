Se billedserie Østsjællands Jernbaneklub har masser af gammel togmateriel på den 15.000 kvadratmeter store grund på Junckers Industrihavn på Værftsvej i Køge. Foto: pm.

Send til din ven. X Artiklen: ØSJK - hvor gamle minder sættes på skinner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ØSJK - hvor gamle minder sættes på skinner

LørdagsAvisen - 19. juli 2019 kl. 06:10 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østsjællands Jernbaneklub - eller i daglig tale ØSJK - er en klub, hvor elskere af gammelt togmateriel mødes et par gange om ugen for at hygge sig med at vedligeholde og reparere på klubbens imponerende samling af togmateriel fra 1920'erne og op til 1960'erne.

"ØSJK er en klubmed plads til alle der godt kan lide at lege med tog og jernbanemateriel fra de gode gamle dage. Udover at vedligeholde og reparere på de gamle ting, så hygger vi os med et godt socialt samvær. Typisk mødes vi mandag til klubaften i kolonnehuset på den vestlige side af Værftsvej og søndag mødes mange i remisen på den østlige side af Værftsvej for at arbejde med aktuelle opgaver. Det er helt op til den enkelte hvor mange timer man vil bruge på det - alle er velkomne", fortæller Nicolai Pulkkinen, der er bestyrelsesmedlem i ØSJK.

Østsjællands Jernbaneklub blev stiftet i 1972. Det var Erik Østergaard og dennes hustru Grethe der var ansat i DSB, og Søren Jørgensen der på et møde på Hårlev Kro tog initiativ til at etablere klubben.

"Efter at klubben var stiftet købte man en gammel motorvogn - så var man i gang. Klubben fik en grund ved Køge Station i 1972 og boede her frem til 1978, hvor klubben måtte vige til fordel for det forberedende arbejde til S-togets ankomst til Køge fem år senere.

I stedet fik klubben tilholdssted på den nordlige ende af Køge Station hvor der blev indrettet kolonnehus og hvor der i dag også er indrettet et lille museum.

Men det har altid været svært for klubben at få etableret permanente overdækkede faciliteter", fortæller Nikolai Pulkkinen.

Udviklingen af Køge Station og Køge Kystprojektet gjorde det i 2015 nødvendigt at fraflytte arealerne i nordenden af Køge Station.

I samarbejde med Køge Kommune lykkedes det klubben at flytte over i Junckers Industripark - på den anden side af Værftsvej - på Værftsvej 6 - hvor klubben i dag råder over en grund på 15.000 kvadratmeter. Klubben har her anlagt ca. 800 meter spor - hvoraf de 250 meter nu er overdækket i den nye værkstedsbygning, som det blev muligt at opføre, da man i 2016 modtog tilskud på 1,3 millioner kr. fra regeringens veterantogspulje til fremme af veterantogskørsel.

Klubben besluttede at bruge nogle af disse penge til opførelsen af den 55 lang værkstedsbygning med tre spor. Klubbens absolut største projekt gennem tiden. Og inden for overkommelig fremtid påbegyndes opførelsen af en hal 2, en enkeltsporet remise på ca. 80 meters længde.

"Vi venter på at få byggetilladelsen - når vi har den går vi i gang. Og så har vi alle forudsætninger for at dyrke vores hobby til alles tilfredshed under flotte rammer", fastslår Nicolai Pulkkinen.

ØSJK tæller i dag 100 medlemmer, hvoraf 20-25 er aktive.

"Mange af vores medlemmer er i dag ældre mennesker, så vi forsøger hver gang at finde opgaver der passer den enkelte. Vi er så heldige at vi har fået en del unge mennesker - 8-10 stykker - til at komme og være med i klubben, og vi håber at vi kan få engageret dem så meget i arbejdet, at de også vil være at finde i klubben om mange år", smiler Nicolai Pulkkinen.

Togrejse som i de gode gamle dage

ØSJK er i lokalområdet mest kendt for de mange årlige ture der arrangeres med det gamle togmateriel.

"Vi har årligt forskellige tilbud til borgerne om at komme med ud på en togrejse som i vores bedsteforældres tid. Det er der rigtige mange der tager imod. Vi kan ved mange af arrangementerne melde om udsolgt, og det er jo dejligt. Indtægterne fra disse arrangementer er med til at finansiere klubbens drift. Men vi har også mange bestillinger på leje af togsæt til arrangementer som f.eks. konfirmationer, børnefødselsdage, polterabend og firmafester", fortæller Nicolai Pulkkinen.

I disse sommeruger er klubben i fuld gang med at markere Østbanens 140 års jubilæum - det sker med flere ture på Østbanens to linjer til Rødvig og Faxe Ladeplads.

"Vi har gennem alle årene oplevet en stor opbakning blandt borgerne i lokalområdet og fra de kommunale myndigheder og fra sponsor-side. Denne opbakning er af meget stor betydning for klubbens virke. Og skulle nogen have lyst til at give en hånd med i klubbens arbejde, er man meget velkommen", siger Nicolai Pulkkinen.

Har man lyst til at aflægge ØSJK's museum et besøg kan dette ske efter nærmere aftale med formand Lars Jørgensen (2262 7673) eller bestyrelsesmedlem Nicolai Pulkkinen (5124 9141).

Se også ØSJK's Facebookside eller www.osjk.dk som er ved at blive opdateret.

Se mange flere fotos fra LørdagsAvisens besøg hos ØSJK på avisens site på sn.dk/koege.