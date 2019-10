Lukas Juul (i midten) og Magnus Kjær (th.) er færdigudlært i Aktiv Fritid i Køge, og fredag eftermiddag i denne uge inviterer indehaver Jesper Ladegaard Nielsen (tv.) til reception i forretningen for at fejre dem. Foto: Martin Rasmussen

Nyuddannede specialister i jagt og fiskeri

LørdagsAvisen - 10. oktober 2019 kl. 12:46 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag 11. oktober klokken 13-17 er der åben reception i specialforretningen Aktiv Fritid i CF's Gård. Her bliver det markeret med stil, at Aktiv Fritids to elever nu er færdigudlært.

Lukas Juul blev udlært 12. september, mens Magnus Kjær har sidste dag som elev 15. oktober, og begge glæder sig over at have fået lejlighed til at arbejde meget selvstændigt i forbindelse med uddannelsen i forretningen, hvor de har fået mulighed for at specialisere sig i hver sit område.

"Her er et rigtig godt arbejdsmiljø, og det er fantastisk at arbejde med noget, man brænder for. Jeg har fisket, siden var helt lille. Jeg fangede en gedde på min første fisketur, og så var man jo hooked," smiler Lukas Juul, der er beskæftiget i forretningens afdeling for outdoor og fiskeri, mens Magnus Kjær er tilknyttet forretningens jagtafdeling.

Magnus Kjær har gået på jagt hele livet efter at have fået interessen fra jagtture med sin farfar, og på den måde har begge elever fået mulighed for at arbejde med deres store interesse i Aktiv Fritid - og give deres begejstring videre gennem rådgivningen til kunderne.

Flere skoleophold har også været en del af deres to-årige uddannelse - både på Køge Handelsskole og Handelsfagskolen i Odder, hvor de blandt andet har arbejdet med cases med relation til forretningen i Køge.

Jesper Ladegaard Nielsen, indehaver af Aktiv Fritid sammen med Michael Seidenfaden, glæder sig over at have fulgt de to unge mænds udvikling gennem den to-årige uddannelse i forretningen.

"Det har været enormt berigende at se, hvor meget de begge har udviklet sig. Vi giver vores elever relativt meget ansvar, og det betyder, at de udvikler sig hurtigt," fortæller han.

"Vi er suverænt den forretning i branchen, der uddanner flest elever. Det har været en prioritet for os gennem alle årene," tilføjer Jesper Ladegaard Nielsen.

Både Lukas Juul og Magnus Kjær har i øvrigt fået fast ansættelse i Aktiv Fritid efter endt uddannelse, så de fortsætter også i forretningen fremover.